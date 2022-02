Fran descubre que Raúl ha estado haciéndole creer que sus diseños no eran válidos con el propósito de hacerle dudar de sus capacidades para estar al frente de Garlo.

García decide no tomar represalias ante la sucia artimaña de su primo y se centra en conseguir que Coral y su madre se reconcilien.

Parece que su plan da frutos e, incluso, Coral ayuda a Tina cuando esta tiene un serio problema en el trabajo. Sin embargo, salir en auxilio de su progenitora no traerá nada bueno para la chica.

Por otro lado, Sonia descubre la verdad tras el matrimonio de Carlos. Parece que el hombre tiene una buena excusa para haberle ocultado a su novia que está casado

Ahora la directora de Flechazos valora volver con él, algo que a Medina no le hace ninguna gracia. Finalmente, Sonia decide comprobar si la historia que Halcón le ha contado sobre Sonsoles es cierta o es otra invención del pediatra.

Su investigación no traerá buenas consecuencias.

Se descubre que el dinero de Benigna y Visi lo tenía Quintero. Este las obliga a devolverlo. Ahora, a las socias de Benivisión les toca planear una manera de regresar todo lo que han estafado sin ser descubiertas. ¿Lo conseguirán?

Mientras Benigna trata de sacar adelante el videoclub, Visi está centrada en obtener el perdón de Dios para evitar la ira del Altísimo. Parece que los rezos han funcionado, porque las inseparables amigas encuentran un maletín al lado de su local.

Cerca de allí, Penélope recupera su trabajo, e Ismael, cierta esperanza. La maestra vuelve a las clases cuando un nuevo revés la golpea: Santiago le ha vaciado las cuentas y le ha quitado todo su dinero.

El expresidiario le muestra a su amada su apoyo en tan duros momentos y esto hace que la pareja esté más cerca que nunca.

Tras hablar con Uriarte, Carmen trata de conseguir el dinero que le debe robando en una joyería, y la policía la detiene.

La viuda de García debe pasar la noche en el calabozo ante la desesperación de su hijo y su sobrino, que no pueden hacer nada para sacarla de allí. Solo lo hará gracias a la colaboración de su mayor enemigo: Uriarte. ¿Qué tramará?

Raúl no consigue comprender qué llevó a su madre a cometer un robo y Carmen vuelve a mentir para no contarle la verdad sobre el chantaje de Uriarte.

A pesar del apoyo de su vástago, la señora sigue a merced de su gran enemigo. Desesperada y necesitada de un amigo, Carmen revela a Quintero el vínculo que le une con Uriarte, pero no obtiene del abogado la respuesta que esperaba.

Lorenzo Bravo ha solucionado los problemas de Catalina, pero parece que no viene con la mejor de las intenciones, Marcelino se molesta con el representante al saber que este ha intentado negociar una colaboración de su hija con Garlo a espaldas de él.

Después, Catalina enfrenta la grabación de El gran libro de Copito, sin su manager, que dice haber sido víctima de una agresión homófoba.

A pesar de los problemas que podría acarrearles de cara al juicio, Marcos implora a Cristina que siga buscando a Lucía y compruebe que su testimonio es falso.

Pese a las advertencias de Quintero, la abogada persiste en encontrar a la desconocida, quien se replantea su estrategia con Ismael.

