Joaquín Bondoni regresa al teatro de la mano de Sergio Scarpett con la obra Distorsión, el juego de la mente. En ella, el actor mexicano interpreta a Federico y Francisco, unos gemelos adolescentes que desafortunadamente quedaron huérfanos al morir sus padres en un trágico incendio varios años atrás, quedando al cuidado de su tío Rafael (Juan Ángel Esparza), un prestigiado maestro de Psicología de la Universidad del Estado.

Rafael se ha dedicado a cuidar a sus sobrinos y a estudiar el padecimiento mental que sufre Federico, quien nació con trastorno mental crónico, lo que lo ha llevado a convertirse en la única persona del Estado en desarrollar múltiples personalidades y una distorsión en alto grado de su entorno y realidad.

Por su parte, Francisco es un joven que está cansado de vivir en la realidad que Rafael ha sumergido a Federico para ayudarlo en su condición, y esto le ha llevado a la rebeldía de la adolescencia.

Joaquín y el resto del equipo ya han comenzado la gira por Ciudad de México y este sábado 25 de junio, realizarán una función en streaming a través de la plataforma Eticket y podrá verse en toda América Latina, además de en España.

¿Cómo surgió la idea de realizar esta obra de teatro?

Sergio: Nace de una noche de desvelo, donde visión una película muy buena que es Fragmentado. Me gustó mucho la temática y se me hizo muy interesante la idea que se maneja en este filme, que es que una persona con algún tipo de trastorno mental pueda desarrollar diversas personalidades.

Se me hizo atractivo el tema y empecé a investigar con doctores y psicólogos para profundizar más. Así que, después de tres años sin hacer nada de teatro pensé que esta era el momento de volver y más con una historia tan potente como Distorsión, el juego de la mente. Además, nunca tuve duda de que Joaquín debía protagonizar esta obra. Es un proyecto que llevamos desarrollando desde el 2019 y nos vimos obligados a parar por la pandemia. Ahora volvemos con más fuerza.

Desde el 2019 hasta ahora ¿Habéis hecho cambios con respecto a esos primeros borradores de Distorsión, el juego de la mente?

Sergio: Si, hubo algunos cambios. Sobre todo, porque cuando yo comencé a trabajar en la historia de la obra, me imaginaba al protagonista como un niño y, evidentemente, la edad de Joaquín ya no nos da para que haga de niño (risas). Eso nos ha permitido darle un toque más maduro a Distorsión, el juego de la mente y a la personalidad de los personajes que Joaquín interpreta, que son los gemelos Francisco y Federico. Por lo que el público verá una trama más madura.

¿Qué mensaje es el que queréis transmitir con esta obra al público?

Joaquín: Que el poder lo tienes tú. Creo que se lanza un mensaje muy bonito que es que tú tienes el control de tu mente y puedes dominarla. Es necesario comprenderse a uno mismo, autestudiarse al milímetro para saber cómo actuar, como ayudarnos y lograr aquello que queremos. Yo lo he hecho conmigo mismo y ha funcionado. Con paciencia, con perseverancia, con altibajos, puedes sanar y eso es importante saberlo.

El tema principal de esta obra es la salud mental, una problemática que, a veces, se trata como si fuera algo tabú.

Sergio: Exactamente. Distorsión, el juego de la mente trata un tema muy importante como es la salud mental, algo que todavía se sigue escondiendo un poco y eso que, a raíz de la pandemia se ha empezado a tratar más en los medios de comunicación, por ejemplo. A mí, concretamente, la pandemia me afectó bastante. Pasar de estar todo el día fuera, trabajando, a verte encerrado, fue un shock muy fuerte.

Creo que el tema de la ansiedad ya no es tan indiferente. Se está viendo como lo que realmente es, un problema muy complicado para la gente que lo padece. Tu mente se apropia de tu cuerpo, de tus necesidades y ahí es cuando empiezas a entender lo complicado que es controlas esa situación.

Ahora que vivimos en un mundo lleno de inmediatez, de hiperconectividad ¿Cómo creéis que afectan, por ejemplo, las redes sociales en la salud mental?

Sergio: Yo creo que al final del día, los artistas llegan a un punto donde te tienes que poner un caparazón, porque si haces caso a tantas críticas, entras en bucle y puedes llegar a hundirte. Respeto mucho la valentía que el artista tiene para enfrentar a través de las redes sociales ese odio de algunas personas Ahí es cuando dices, qué pena que entre seres humanos nos mandemos tan malos comentarios y tan pésimos deseos.

Joaquín: En mi opinión, no existe crítica fuera de lo que tu piensas de ti mismo. A veces, creo que si una crítica te afecta tanto, es porque está dando justo en tu ego y en lo que piensas de ti mismo o de tu trabajo. Como percibes la vida y los comentarios de la gente es por ti, por cómo piensas y hay que intentar ser fuerte ante eso. No podemos dejar que las opiniones de los demás nos dominen, porque les damos poder sobre nuestras emociones.

Joaquín, en tu caso das vida a dos gemelos, Francisco y Federico, quien tiene un trastorno mental crónico ¿Qué se siente dar vida a una persona con una problemática que afecta a miles de personas?

Joaquín: Lo he disfrutado mucho, porque me ha permitido experimentar mucho y eso es de agradecer, aunque también ha sido complicado llevar hasta tal extremo mi trabajo en esta función. Río y lloro mucho durante la obra y eso lo disfruto bastante. Te permite descargar todo lo que llevas dentro.

Lo que más me llama la atención de estos personajes es como tratan el tema de la felicidad. Ellos piensan que son felices y se autoengañan, cuando la realidad es muy distinta. Yo remarco mucho que ellos no son felices y eso te permite empatizar con ellos. La paz solo la encuentran en sus recuerdos, en su memoria. Solo se tienen confianza el uno al otro y me gusta esa filosofía suya.

¿Han sido un reto interpretarlos?

Joaquín: Totalmente. No solo por le hecho de realizar un doble papel, sino por lo complicados que son. He tenido que explorar al máximo la parte más introvertida y la más extrovertida de esto personajes y viajar de un lado al otro cada vez que me subo al escenario. Esto no ha sido nada fácil. Federico es el que más me costó

Además de un reto profesional, lo ha sido también a nivel personal. Este proyecto para mí ha sido terapéutico. Me ha permitido dejarme sentir ser otra persona sin necesidad de lastimarme y eso es algo que deseo siempre. La actuación se sumergirte a un océano sin ahogarte y esta obra me ha permitido hacer esto. Quiero seguir disfrutando de mi profesión sin dejar de ser yo.

¿Qué guardas en común con estos gemelos?

Joaquín: Sobre todo, al personaje de Francisco le metí mucho de mí, sobre todo, en lo que respecta a sus enfados. Me inspiré en mi yo de cuando era pequeño y eso me ayudó bastante, porque él parece un niño en gran parte de la obra. También usé de apoyo el trabajo de algunas actrices mexicanas de comedia como Cecilia Suárez, con su interpretación en La Casa de las Flores (risas).

Además de a ti sobre el escenario, el público también puede disfrutar de Juan Ángel Esparza ¿Cómo está siendo trabajar con él?

Joaquín: Sí, el hace de mi tío Rafael. En la primera temporada, el personaje lo llevó a cabo Mauricio Islas y ahora él ha tomado el relevo. Esta obra me ha dado la oportunidad de conocerlo mucho más y está siendo muy bueno trabajar con él. Pasar tanto tiempo trabajando con una persona te permite conocer a tu compañero a nivel profesional y personal.

Para terminar ¿Qué planes tenéis para Distorsión, el juego de la mente?

Joaquín: Además del streaming que vamos a realizar este 25 de junio, seguiremos con las funciones que tenemos pendientes en Ciudad de México. No tengo muy claro si saldremos de la ciudad, pero espero que sea así, porque quiero que esta obra llegue a todos los lugares posibles. Al público le va a gustar muchísimo.

