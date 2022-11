Tras el accidente aéreo en el estreno de Diseñando tu amor, Ricardo trata de sacar a don Armando de los escombros, pero no lo consigue. El empresario, siendo consciente de que le queda poco tiempo de vida, el le confiesa a su hijo que el no es su padre biológico. Además, le revela que su madre le engañó en el pasado con un chófer y de esa aventura extramatrimonial nación él. «Si no hubiera sido por Patricia, te hubiera dejado morir», señala don Armando antes de exhalar su último suspiro.

Horas más tarde, Valentina y Nora se enteran del accidente del vuelo y de que su padre murió junto con Ricardo y su familia. Nora le echa la culpa a su hermana de lo ocurrido, pues cree que su no hubiera querido huir con su novio, nada de esto habría pasado: «Jamás debiste aceptar la propuesta de fugarte con él. Nuestro padre estaría vivo, si hubieras hecho las cosas bien».

Adelaida trata de mediar entre Helena y su padre

Lejos de allí, Consuelo tiene la esperanza de que su hija Camila se encuentre viva, pues no quiere pensar en la idea de haberla perdido para siempre. Al mismo tiempo, Juan le revela a Guillermo que entre Nora y Valentina, una de ellas podría ser su hija: «Lo que no puedo asegurarte es quien de las dos es la que lleva tu sangre».

Por otro lado, Adelaida le pide a Helena que trate de reconciliarse con su padre, tal y como lo deseaba Alfonso antes del su muerte. Mientras tanto, Valentina, tratando de acercar posturas con su hermana, le promete a Nora que ella le va a diseñar su vestido de novia, el día de su boda: «Estaré a tu lado en cada paso que des».