Al ver que ningún familiar ha preguntado por Ricardo, el doctor Mario le asegura a la doctora Rosa que lo mejor es dejarlo morir, ya que no hay nadie que puede cubrir los gastos hospitalarios en Diseñando tu amor. Sin embargo, la médico, dice que su ética no le permite llevar a cabo una acción tan atroz: «Nosotros salvamos vidas, no las destruimos».

Por otro lado, Valentina decide salir a buscar trabajo, ya que no se quiere convertir en una carga para su tío Horacio. La joven, tras mucho caminar, encuentra un posible empleo en una sastrería, pero el dueño comienza a acosarla a cambio de dar el trabajo, por lo que la chica sale huyendo del lugar en cuanto pueda.

Camila, finalmente, se despierta del coma

Lejos de allí, Nora descubre, furiosa, que Claudio está interesado en Valentina. Todo parece indicar que sus planes para conquistar al atractivo abogado están a punto de venirse abajo ¿O ideará una nueva artimaña?. Mientras tanto, Camila despierta del coma y Patricia se entera que su padre le debía una fuerte cantidad de dinero a Helena.

De regreso a su casa, Claudio sorprende a Valentina con un ramo de flores y le asegura que está loco de amor por ella. Esta se niega a iniciar un romance con él, alegando que son primos y, por lo tanto, entre los dos no puede pasar nada. No obstante, el abogado la saca de su error, confesándole que él no es hijo biológico de Horacio: «Me adoptó. Por nuestras venas no corre la misma sangre». Es entonces cuando Valentina le pide tiempo para aclarar sus sentimientos.