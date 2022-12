Un grupo de hombres armados entra en la oficina de Yolanda en busca de la caja fuerte. Beba, al ver a los delincuentes, trata de huir en un intento de salvar su vida. Sin embargo, esto ocasiona que corra aún más peligro. Para su fortuna, Valentina está ahí y la defiende: «Debes tranquilizarte si quieres que todo salga bien».

Por otro lado, Yolanda le confiesa a Patricia que no se casó con Guillermo por culpa de Helena. Por eso la odia y la culpa de todo lo malo que ha pasado en su vida: «Esa muchachita es la causante de mis problemas y mi amargura». Mientras tanto, Majo y Leonardo se convierten en amigos con derechos ¿Terminará bien esta “relación”?

Horas más tarde, Yolanda se entera de lo ocurrido en su oficina y culpa a Valentina de ser cómplice de los delincuentes. La hija de Juan le deja en claro que ella no es responsable de lo sucedido: «Si usted no confía en mí, lo mejor será que renuncie». No sin antes decirle a Claudio toda la verdad sobre las fotos de Yolanda.

Valentina le confiesa a Claudio que no deja de pensar en él

Adelaida le confirma a Patricia que Valentina o Nora, una de ellas dos es hija de Guillermo, por lo que está dispuesto a dejarle toda su fortuna: «Si Guillermo encuentra a su hija, será para todo para ella». Es entonces cuando Patricia le pide a Adelaida que Helena no se entere de que tiene una hermana.

Por otra parte, Valentina le confiesa a Claudio que cuando estaba en el robo no podía dejar de pensar en él. El hombre, en respuesta, le da un beso para tranquilizarla. Mientras tanto, Helena llega a la casa de Héctor y se encuentra con Mina