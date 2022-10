Denis intenta impresionar a sus amigos llevándolos a su casa a tomar cerveza, lo que enfurece a su madre, quien teme que se vuelva alcohólico como su padre. Mientras tanto, Ambra hace las paces con Giada y acepta comenzar una relación amorosa con ella. Además, Alessandro accede a conocer a Lorenzo, el novio de Federica, y le invita a cenar a su casa.

Alessandro y Cristina quedan impresionados con el muchacho y su historia, pero piensan que Federica, todavía de dieciséis años, es demasiado joven para entablar un romance serio con un chico de 23 años que, además, tiene antecedentes penales, por lo que obligan a su hija a terminar con él. Por supuesto, Federica no comparte la opinión de sus padres y se revela: «Amo a Lorenzo con todas mis fuerzas».

Lejos de allí, Feven le pide a Carlo que sea menos permisivo con Robel, pues cree que el niño se está volviendo algo rebelde y caprichosos desde que ha conocido a su padre. Esto desencadena en una pelea entre la expareja que Robel presencia. El pequeño, tras lo sucedido, empieza a sufrir episodios de mutismo.

Por su parte, Alessandro conoce a su nuevo jefe, Roberto Galani, una persona cínica e intratable que, con el fin de reducir costes y restablecer el balance de la empresa, muestra desde un principio la intención de despedir a los empleados que considera que no son, suficientemente, productivos.

Sara, sintiéndose humillada por Roberto, que, insensiblemente, la define como una trabajadora que será despedida tan pronto como termine su pasantía, renuncia y vuelve a pensar que fue un error mudarse a Roma. Alessandro, también, comienza a temer que lo despidan, pero decide aguantar en la compañía cuando descubre que las posibilidades de encontrar trabajo en otras empresas son muy bajas.

Federica se escapa de casa de sus padres

Federica, a pesar de la prohibición impuesta por sus padres, sigue viendo a escondidas a Lorenzo, con quien pasa una romántica primera velada. No obstante, la cita se ve interrumpida por un problema familiar, que obliga a la adolescente a regresar prematuramente. Mientras tanto, Ambra decide actuar en un club con Giada; a pesar de ser embargada por miedos e inseguridades, con el apoyo incondicional de la familia logra realizar una buena actuación que deja al público, totalmente, encantado con ellas.

Al día siguiente, Alessandro y Cristina descubren que Federica mintió y sigue viendo a Lorenzo, por lo que deciden castigarla sin salir de casa. La chica, que no está dispuesta a acatar las órdenes de sus padres, se escapa de casa y acaba pidiéndole a su abuela que la acoja por tiempo indefinido, mientras las cosas se calman. Después, le explica por qué sus progenitores no ven con buenos ojos su relación: «Creen que un exatracador de veintitrés años no es apto para mí». Emma se queda asombrada.

Mientras tanto, Sara insiste en que Ambra y Denis pasen tiempo en el barco con su padre quien, sin embargo, con su comportamiento, volverá a decepcionar a su exesposa e hijos. Parece que el hombre no aprende de sus constantes errores.

Robel sigue sin hablar y el logopeda insta a sus padres a que se muestren unidos, ya que su silencio fue provocado por presenciar una fuerte discusión entre ambos. Cuando parecía que la situación del pequeño se alargaría en el tiempo, al final, gracias a Matilde, vuelve a hablar como siempre.

Por otro lado, Giulia y Luca siguen intentando tener un segundo hijo. A pesar de que ponen todo de su parte, el bebé parece resistirse. Asustado porque la culpa pueda ser suya, Luca decide ir al médico y hacerse un espermiograma, cuyo resultado confirma que no tiene problemas de fertilidad. Días más tarde, Giulia descubre que está embarazada.