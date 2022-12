Llegó después de 'Yo soy Betty, la fea' (2001) con un protagonista que se aleja del típico galán de telenovela colombiana: no es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín. Pedro (Miguel Varoni) llega a Bogotá y 'tropieza' con el amor de su vida, de quien se convertirá en chofer y confidente.