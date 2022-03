Alina Boz aterrizó en España con No sueltes mi mano, junto a Alp Navruz .

aterrizó en España con No sueltes mi mano, junto a . Será pareja de Çagatay Ulusoy en Süslü Korkuluk, uno de los proyectos más ambiciosos de Turquía para este 2022.

La joven y atractiva actriz turca Alina Boz, a quien vemos todos los días en Nova con la serie Paramparça, vidas cruzadas y a quien conocimos antes en No sueltes mi mano, está siempre rodeada de buenas noticias. Aunque hace unos días se habló de ruptura con su novio, Mithat Can Özer, con quien lleva tres años de relación, ahora se rumorea que se ha ido a vivir con él y que estarían dando los primeros pasos para unirse formalmente. Además, la intérprete nacida en Rusia, que recientemente sorprendió a todos con un nuevo corte de pelo que le da aún más atractivo si cabe, está a punto de estrenar la serie que protagoniza junto a Çagatay Ulusoy, Fancy Scarecrow.

Boz, de tan solo 24 años y una prolífica y exitosa carrera como actriz a sus espaldas, se ha mostrado siempre muy discreta con su vida privada. De hecho, en su cuenta de Instagram solo vemos imágenes de carácter profesional. De ahí que los rumores en torno a su relación sentimental, con el joven músico Mithat Can Özer, sean a veces confusos. Hace tan solo unos días se hablaba de ruptura, y ahora se comenta que la pareja habría alquilado una villa unifamiliar lejos de la ciudad, para mantenerse fuera de las miradas de la gente y de la prensa. El lugar elegido es Zekeriyaköy -en el distrito Sarıyer del municipio de Estambul-, y el precio del que se habla que pagan al mes son 45.000 liras -casi 3.000 euros-.

Próximos estrenos y nuevo look de Alina Boz

Al parecer se habrían instalado en la vivienda ahora que Alina ha terminado los proyectos en los que estaba inmersa últimamente. Por un lado, ha finalizado las grabaciones de la serie que protagonizará junto a Çagatay Ulusoy, Süslü Korkuluk (Fancy Scarecrow, en inglés; Espantapájaros de lujo, en español), uno de los proyectos más ambiciosos de 2022 en Turquía y que debía de haberse estrenado a principios de año.



Suponía el regreso del protagonista de Medcezir a la pequeña pantalla turca, donde no se le ve desde hace más de cinco años, pero finalmente la emisión no será en TV8 como estaba previsto, sino que será Netflix la que la ofrecerá. Tanto Çagatay como Alina son ya rostros frecuentes de la plataforma digital. A él se le ha visto durante mucho tiempo en El protector, y a ella, en Love 101. El tráiler de la serie ya se lanzó y solo falta saber la fecha del estreno.

Además Alina ha estrenado este 2022 una película, Bandirma Füze Kulübü (Club de misiles Bandirma), y un cortometraje, Babamin Öldügü Gün (El día que murió mi padre). El año pasado triunfó con Marasli, junto a Burak Deniz y la segunda parte de Love 101, que se titula Love 102.

Lo que más ha sorprendido en los últimos días ha sido el nuevo look que luce Alina Boz, al cortarse el pelo en una media melena que la hace más mayor. La joven, a quien se ha visto siempre con una melena rubia y lacia y con aspecto aniñado, pasa así a lucir una imagen más madura y más atractiva.



