Loreto se muda a casa de Lucas para hacer compañía a Rubí, quien sigue obnubilada con las riquezas del famosos diseñador. También se siente muy bien con las atenciones de Boris, el mayordomo, quien ya se ha convertido en su fiel empleado. Loreto es consciente de que haber visto otra vez a Alejandro ha desestabilizado a su amiga y le aconseja que se olvide par siempre del doctor o luche por él contra quien sea: “No puedes seguir teniendo el corazón dividido entre el amor y la ambición”.

Veinte años más tarde, Rubí tiene esta misma conversación con Carla durante su entrevista. Aunque han pasado dos décadas, la mujer no ha dejado de pensar ni un segundo en su adorado médico y eso la atormenta. La periodista le cuestiona si en algún momento dejó de querer a Cárdenas y ella se muestra tajante: “Siempre fue el hombre de mi vida. El resto simplemente me sirvieron para ir subiendo peldaños”.

Cayetano, celoso de don Arturo

De nuevo en el pasado, la relación entre Cayetano y Cristina va viento en popa. Sin embargo, el chófer siente celos de la cercanía que su jefe, don Arturo, tiene con su futura esposa: “Creo que quiere tener algo contigo”. La mujer trata de hacerle entender que no debe preocuparse: “Don Arturo ama a su esposa, yo solo soy su secretaria y jamás trataría de sobrepasarse conmigo”. Con las cosas, más o menos, aclaradas, la pareja sigue adelanta con los preparativos de su boda.

Lejos de allí, Maribel está cansada de vivir llena de odio y rencor. La joven decide usar todos sus esfuerzos en hacer obras benéficas y ayuda a gente que, igual que ella, ha perdido alguna de sus extremidades. Mientras tanto, Rubí sigue con su ascenso a la fama gracias a Fuentes Morán. Ahora es toda una estrella dentro y fuera de su país de origen, México.

