Para el capítulo final de Rubí se resuelven las tramas que quedaron abiertas en los capítulos de la semana pasada. Rubí hace que Alejandro caiga de nuevo en sus redes y le cuenta a Sonia que su prometido le fue infiel con ella. La médico, que no soporta la traición de su amada, se marcha de la ciudad dejándole una carta de despedida. En ella le dice que necesita tiempo y que criará al bebé que espera ella sola: “No me busques”.

En el presente, Rubí le cuenta a Carla, que resulta ser su sobrina Fernanda cómo fue que Héctor arruinó su vida. Lo cierto es que el hombre fingió su muerte y luego la secuestró. “Tras cortarme el rostro, me amenazó con matar a todos los que quería si abandonaba esta mansión. Por eso vivo recluida aquí desde hace casi veinte años”. La joven entiende entonces que su tía se sacrificó por proteger a todos aquellos a quienes amaba,

Mientras Pérez ha estado todo este tiempo sometida a la crueldad del arquitecto, Alejandro se ha casado con Maribel, de quien se enamoró y tienen un hijo en común. El doctor también es padre junto con Sonia, con quien, si bien no llegó a pasar por el altar, ahora mantienen buena relación por el bien de su hija. Desgraciadamente, Cayetano murió en prisión tras una terrible pelea, dejando viuda a Cristina antes de casarse.

Alejandro llega para rescatar a Rubí de Héctor

Mientras tía y sobrina se ponen al día, Héctor hace acto de presencia y trata de matar a Fernanda. “Ya sabes que no me gusta que un extraño entre en esta propiedad”, dice el arquitecto a Pérez. Rubí se interpone cuando Ferrer trata de disparar a Fernanda y Boris logra escapar para avisar a la policía. Además, también da la voz de alarma a Alejandro. “Rubí le necesita”, dice el mayordomo.

Este llega hasta el lugar en el que su amada lleva retenida dos décadas junto con varios oficiales y logra rescatarla. Héctor, viéndose descubierto, trata de quitarse la vida. Sin embargo, varios agentes lo impiden. Quien si fallece en el altercado es Frank, el marido de Fernanda, que recibe un disparo del arquitecto en el forcejeo.

Unos meses más tarde, Héctor está en un psiquiátrico, donde permanecerá hasta su muerte, condenado por todos los delitos que ha cometido. Alejandro vuelve con Maribel y su familia, para seguir disfrutando de la apacible vida que tienen en común. Rubí, por su parte, se opera, recuperando así su belleza. Ahora es su momento para brillar como antaño. La devoradora de hombres ha regresado.

