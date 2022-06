El entrañable Ömer de Te alquilo mi amor, Baris Arduç, estrenará paternidad poco antes de cumplir los 35 años. Así lo han informado los medios de comunicación turcos: su esposa, la también actriz Gupse Özay, con quien se casó en julio de 2020, está embarazada de seis meses. El primer retoño de la pareja llegará al mundo en septiembre, un mes antes de que Arduç celebre su 35 cumpleaños (9 de octubre). La pareja, que no es muy amiga de salir en la prensa, ha mantenido la noticia en la intimidad hasta ahora, que habrían decidido confirmarlo a la prensa turca.

Tanto Baris como Gupse evitan compartir fotos juntos en sus cuentas de Instagram. Ni siquiera las imágenes de su boda las publicaron para sus seguidores. Eso, unido a que últimamente la pareja no era vista junta en ningún sitio, dio pie a que surgieran rumores de problemas en su matrimonio. Por eso, el actor habría dado un paso al frente para confirmar su próxima paternidad y acallar esos comentarios negativos.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Los dos intérpretes, que se conocieron rodando la película de comedia Deliha en 2014, llevan una vida centrada en sus respectivos trabajos y alejada de reuniones sociales u otro tipo de eventos. De hecho, en las pocas ocasiones en que se les ha visto juntos ha sido, por ejemplo, yendo de visita a un museo un día cualquiera.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Qué está haciendo actualmente Baris Arduç?

Baris Arduç cautivó a la audiencia con su papel en la comedia romántica Te alquilo mi amor, que protagonizó junto a Elçin Sangu. Ese trabajo le brindó hasta ocho premios en su país, alguno de ellos de la categoría de los Golden Butterfly TV Awards. A continuación, su carrera despegó por todo lo alto y protagonizó en 2019 Kuzgun. En 2020, antes de la crisis sanitaria, participó en un par de capítulos de la serie Çukur, que protagonizaba Aras Bulut İynemli.

Desde ese momento se mantuvo algo alejado de la pequeña pantalla, hasta que en enero de 2021 se embarcó en una nueva novela, Külup (Club), de Netflix. Actualmente forma parte de la gran apuesta histórica turca, Alparslan: Büyük Selçuklu, la continuación de El despertar del gran selyúcida, donde interpreta al sultán Alparslan durante tres temporadas, después de que Bugra Gülsoy abandonara la producción tras la primera parte.

Por su lado, Gupse Özay, de 36 años, es guionista además de actriz y está enfocada a la comedia. Los dos actores contrajeron matrimonio hace dos años en una ceremonia íntima con tan solo dos amigos y sin familiares, por el delicado momento que se vivía entonces en plena pandemia.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io