Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Sabahattin le propuso a Jülide casarse en París y comprarse una casa para los dos.

Qué está pasando en 'Tierra Amarga': El motivo más inesperado une a Yilmaz y a Demir, que se convierten en socios

Gülten prepara con ilusión su pedida de mano. La joven, que está entusiasmada ante la idea de casarse con Çetin, cuenta con la ayuda de Saniye, que se encarga de cocinar. También le ofrece su apoyo Züleyha, quien le presta alguno de sus hermosos vestidos para que lo use en la ceremonia de compromiso. Hünkar, por su parte, propone realizar el festejo en la casa grande.

La felicidad en la mansión Yaman se ve empañada por una acción de Müjgan. La doctora sigue creyendo que su marido le está siendo infiel con Züleyha y planea vengarse de esta. Desesperada, envía a Demir una grabación en la que aparecen sus respectivos cónyuges juntos, abrazándose en una cabaña que está cerca del bosque.

Hatip teme que se descubre que él mató a Çengaver

“Ahora tú también sabes que no están mintiendo”, dice Müjgan al final del vídeo. Yaman, enfurecido, coge una pistola que guarda en el cajón de su despacho y después busca a Züleyha. Cuando da con ella, la obliga a subir al coche. Hünkar trata de calmar a su hijo y proteger a su nuera, pero nada de lo que hace, resulta efectivo. La médico observa todo desde su casa y temiendo haber cometido una locura, llama a su tía para contarle todo lo que hizo. Esta, por supuesto, le dice que fue una impudente.

Horas más tarde, Naciye descubre a Behice saliendo de casa de Sermin y despidiéndose de esta últia de una forma muy cariñosa. Descubre así que entre las dos mujeres más maliciosas de Çukurova hay una gran amistad. Dispuesta a terminar con esa alianza, planea hablar con Hünkar. Además, la noticia de la muerte de Eyüp sale publicada en todos los periódicos locales y Hatip teme que todos su crímenes terminen siendo descubiertos.

