Qué está pasando en 'Tierra Amarga': Llevada por los celos, la doctora comete una locura que puede terminar con la vida de la madre de Adnan y Leyla

Un par de empresarios llegaron a Çukurova dispuestos a comprar las tierras de varios hacendados. Para lograrse objetivo, contaron con la ayuda de Hatip, quien, a cambio de convencer al resto de terratenientes de vender sus propiedades, les pidió llevarse una pequeña comisión. Para sorpresa de todos los habitantes de la ciudad, Demir unió fuerzas con Fekeli y Yilmaz para sacarse de encima a los recién llegados.

Mientras tanto, Gülten preparaba con ilusión su pedida de mano. La joven, que estaba entusiasmada ante la idea de casarse con Çetin, contó con la ayuda de Saniye, que se encargó de cocinar. También le ofreció su apoyo Züleyha, quien le prestó alguno de sus hermosos vestidos y Hünkar, que, por su parte, propuso realizar el festejo en la casa grande.

La venganza de Müjgan

La felicidad en la mansión Yaman se vio empañada por una acción de Müjgan. La doctora le envió a Demir una grabación en la que aparecían sus respectivos cónyuges juntos, abrazándose en una cabaña que está cerca del bosque. “Ahora tú también sabes que no están mintiendo”, decía la médico al final del vídeo.

Yaman, enfurecido, copió una pistola que guardaba en el cajón de su despacho y después buscó a Züleyha. Cuando dio con ella, la obligó a subir al coche. Hünkar trató de calmar a su hijo y proteger a su nuera, pero no pudo. Horas más tarde, Naciye observó a Behice saliendo de casa de Sermin. Descubre así que entre las dos mujeres más maliciosas de Çukurova hay una gran amistad.

