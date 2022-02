Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Al creer que su esposa le engaña con Yilmaz, Yaman obligó a Züleyha a salir de la mansión a punta de pistola

Después de ver el vídeo que le mandó Müjgan en el que Yilmaz y su esposa aparecen en un actitud comprometida, Demir está seguro de que Züleyha le ha sido infiel desde el momento en el que se casaron. Así pues, toma la decisión de separarse de ella y, además, le impide volver a ver a sus hijos.

Hünkar se apiada de su nuera y organiza un reencuentro entre esta y sus nietos en casa de Saniye. Züleyha llora de alegría al tener en sus brazos nuevamente al pequeño Adnan y la recién nacida Leyla. No obstante, Demir se entera de lo que está sucediendo e interrumpe el entrañable momento. Saca a Züleyha a la fuerza de la mansión y le exige a sus empleados que nunca más la dejen entrar: “No puede volver a poner un pie en mi propiedad”.

Züleyha se queda destrozada y toma la decisión de quitarse la vida prendiéndose fuego en mitad de Çukurova. También quiere demostrar así que ella nunca engañó a su marido y que le fue fiel. “Mi muerte quedará en la conciencia de Demir Yaman y de ustedes mis vecinos, quienes creyeron todas las mentiras que se dijeron de mí y me abandonaron a mi suerte”, explica ante varios curiosos que se han congregado a su alrededor.

A continuación, la mujer se echa gasolina por encima y coge un mechero. Está a punto de quemarse a lo gonzo cuando Fekeli aparece y le quita el encendedor de la mano. Después de calmarla, la lleva a su casa, donde le pide a sus empleados que le den ropa limpia y la bañen. “Züleyha se quedará en mi hogar el tiempo que necesite”, sentencia.

Fekeli se convierte en el protector de Züeyha

Por otro lado, Yilmaz viaja hasta Estambul persiguiendo a Müjgan, quien ha huido con Kerem Ali y pretende viajar hasta América, donde viven su hermano y su madre. Akkaya necesita llegar cuanto antes al aeropuerto y detener a su cónyuge, pues sabe que si esta sale del país on su hijo, no volverá a verle jamás. Sin embargo, la suerte no está de su parte y antes de que pueda finalizar su cometido, es detenido debido a un error.

Al caer la noche, la noticia del intento de suicidio de Züleyha llega hasta oídos de la familia Yaman gracias a dos vecinas que se presentan en la hacienda. Demir también se entera que su esposa se está hospedando en casa de Fekeli y como un loco va a buscarla.

Ali defiende a la muchacha y le deja muy claro al hijo de Hünkar que Züleyha solo se irá de su finca cuando ella. “Repudias a tu esposa y ahora quieres obligarla a regresar contigo. No tienes moral”, le dice antes de errarle la puerta en las narices. Mientras, Rasid no tiene más remedio que dejar plantada a Fadik cuando Hatip le ordena vigilar los establos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io