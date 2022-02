Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Al creer que su esposa le engaña con Yilmaz, Yaman obligó a Züleyha a salir de la mansión a punta de pistola

Qué está pasando en 'Tierra Amarga': Tras quedarse sin sus hijos por culpa de Demir, Züleyha toma una mediad drástica que pone en grave peligro su vida

Rasid, siguiendo las órdenes de Hatip, deja plantada a Fadik y se queda cuidando el establo del rancho. Según su patrón, hay un par de ladrones de caballo rondando la zona y puede que ataquen sus tierras esa misma noche. El peón cae en la cuenta de que su jefe tenía razón cuando ve a dos desconocidos entrar a escondidas en las caballerizas. Asustado, dispara a uno en el brazo mientras el otro sale corriendo.

Hatip, alertado por le ruido, se aproxima al lugar y ve a su empleado sosteniendo el arma y al supuesto delincuente tendido en el suelo, quejándose del dolor. Rasid ve cierta confianza entre su patrón y el malherido ¿Acaso todo esto estaba preparado de alguna manera?

Yilmaz sigue detenido junto con sus amigos

Mientras tanto, Fadik regresa a la mansión llaman totalmente destrozada. Aunque intenta poner su mejor cara delante de Safiye, cuando se queda sola en su cuarto, rompe a llorar amargamente. La joven no supera que Rasid no haya acudido a su cita. “Me ilusioné pensando que le gustaba a alguien y mira como ha salido, Soy una idiota”, dice con voz triste.

Por otro lado, Yilmaz sigue encerrado en prisión junto con un par de amigos. Desesperado, le pide a los agentes que le dejen marchar y asegura que su detención es fruto de un error. “Nosotros no hemos hecho nada malo”, repite una y otra vez. Sabe que necesita salir lo más deprisa posible de la cárcel y alcanzar a Müjgan antes de que se vaya a Estados Unidos con Kerem Ali.

