Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Tras quedarse sin sus hijos por culpa de Demir, Züleyha toma una mediad drástica que pone en grave peligro su vida

Qué está pasando en 'Tierra Amarga': Hatip provoca que Rasid dispare a un hombre ¿Con qué intención?

Después de ver el vídeo que le mandó Müjgan en el que Yilmaz y su esposa aparecían en un actitud comprometida, Demir estaba seguro de que Züleyha le había sido infiel desde el momento en el que se casaron. Así pues, tomó la decisión de separarse de ella y, además, le impidió volver a ver a sus hijos.

Züleyha se quedó destrozada y tomó la decisión de quitarse la vida prendiéndose fuego en mitad de Çukurova. También quería demostrar así que ella nunca engañó a su marido y que le fue fiel. “Mi muerte quedará en la conciencia de Demir Yaman y de ustedes mis vecinos, quienes creyeron todas las mentiras que se dijeron de mí”, explicó ante varios curiosos que se habían congregado a su alrededor. Fekeli apareció y le quitó el encendedor de la mano. Después de calmarla, la llevó a su casa, donde le pidió a sus empleados que le diesen ropa limpia y la bañasen.

Yilmaz fue detenido por la policía

Por otro lado, Yilmaz viajó hasta Estambul persiguiendo a Müjgan, quien había huido con Kerem Ali y pretendía fugarse hasta América, donde vivían su hermano y su madre. Akkaya necesitaba llegar cuanto antes al aeropuerto y detener a su cónyuge, pues sabía que si esta salía del país con su hijo, no volvería a verle jamás. Sin embargo, la suerte no estaba de su parte y antes de que pudiera finalizar su cometido, fue detenido debido a un error.

Al caer la noche, la noticia del intento de suicidio de Züleyha llegó hasta oídos de la familia Yaman. Demir, que también se enteró que su esposa se estaba hospedando en casa de Fekeli, fue como un loco a buscarla. Ali defendió a Züleyha ante los ataques de Demir: “Ella se irá de aquí cuando quiera, no cuando tú lo ordenes”. Mientras, Rasid tuvo que dejar plantada a Fadik para cumplir con un mandato de Hatip.

