No cabe duda de que la llegada de Pasión de gavilanes 2 ha causado furor en todos los sentidos, empezando por la gran promoción que Telecinco llevaba haciendo de la serie semanas antes de su estreno, el pasado miércoles 16 de febrero, y siguiendo con sus buenos datos de audiencia de ese día, aunque menores de lo esperado. Y ese furor parece que ha asustado a Antena 3, que ha decidido utilizar su mejor arma para plantar cara a la novela colombiana: la turca Tierra amarga.

La cadena de Alcobendas ha anunciado repentinamente que este próximo miércoles, 23 de febrero, emitirá un capítulo especial de la exitosa serie otomana que ha cautivado al público en las tardes (17:30 horas). Se trata de la emisión del final de la segunda temporada, donde parece que veremos el momento decisivo de la protagonista, Züleyha. Será a las 22:45 horas compitiendo directamente con Pasión de Gavilanes en Telecinco.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Los dos primeros capítulos de la telenovela colombiana protagonizada por Mario Cimarro y Danna García, lograron buenos índices de audiencia, pero no consiguieron derrocar del todo a Antena 3. El primer episodio logró un 16% de la audiencia (2.293.000 espectadores) y el segundo un 18,7% (con 871.000 televidentes). Por su parte, el canal de Atresmedia obtuvo con los dos programas que competían a esa hora, El hormiguero y el final de la serie Mentiras, un 17,5% y 2.310.000 seguidores, por lo que en su conjunto la victoria se la llevó Antena 3.

Tierra amarga robó el liderazgo al Sálvame de las tardes

Por otro lado, Tierra amarga, que se estrenó en julio de 2021, apenas ha bajado del 17% de audiencia en su emisión de cada tarde a las 17:30 horas, robando el liderazgo a Sálvame, uno de los programas estrella de Telecinco. A ese horario es al que en principio regresará la novela turca la semana que viene para continuar con la tercera temporada.

Habrá que ver qué sucede este miércoles en el prime time para saber cómo continuará esta rivalidad entre las dos cadenas, que además cuenta con la peculiaridad de que fue Antena 3 la que logró un gran éxito de audiencia hace 17 años con la primera parte de Pasión de gavilanes y que esta vez ha rechazado comprar la nueva temporada por su alto precio.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io