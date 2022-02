Telecinco emitirá la secuela de Pasión de Gavilanes , tras su estreno en Telemundo el próximo 14 de febrero.

, tras su estreno en Telemundo el próximo 14 de febrero. Hace 19 años que la telenovela se emitiera por primera vez y desde entonces se ha visto en más de una veintena de países varias veces. En España Nova la rescató por su 15 aniversario.

La telenovela recibió más de 10 premios, entre ellos un TP de Oro a Mejor telenovela en 2006.

A punto de cumplirse 20 años del estreno de Pasión de Gavilanes y después de dos décadas sin perder un ápice del encanto que ha seguido cautivando a los espectadores de todo el mundo, Mario Cimarro y Danna García han vuelto a reencontrarse para continuar con aquella pasión entre Juan Reyes y Norma Elizondo en la segunda parte de la novela. La expectación está servida y ahora el público está ya deseando ver cómo continúa el amor entre esos dos queridos protagonistas.

De hecho, ya saltaron chispas cuando los dos actores volvieron a verse el pasado mes de octubre, cuando se confirmó que habría Pasión de Gavilanes 2 y que en ella estarían la mayoría de los actores que conquistaron a la audiencia en la primera parte. Su cariñoso abrazo no pasó desapercibido.

Quedan ya muy pocos días para poder verlos de nuevo en la pantalla, pues Telemundo ha anunciado su estreno el 14 de febrero, coincidiendo con la festividad de los enamorados, San Valentín. Y España también espera ansiosa la llegada de las nuevas escenas de Pasión de Gavilanes, tras saberse que Telecinco ha comprado los derechos y la emitirá en una fecha que aún no ha anunciado.



¿Cómo se llevan Mario Cimarro y Danna García?

Los dos protagonistas de Pasión de Gavilanes 2 han mostrado siempre una gran afinidad y química entre ellos, algo que se reflejó en la pantalla y emocionó a todos los seguidores de la telenovela. Y su amistad ha perdurado desde entonces. Hace un año pudimos verlos en un inolvidable reencuentro que fue seguido por cerca de medio millón de espectadores. Era el día en el que terminaba la reemisión de Pasión de Gavilanes en Colombia, país en el que volvió a ser líder de audiencia tras conquistar a las nuevas generaciones.



Mario Cimarro aprovechó que Danna García se encontraba en directo en Instagram para 'colarse' y revivir algunos de los momentos más destacados de la grabación de esta telenovela, que ha tenido, y sigue teniendo, un éxito internacional.

A pocos meses de cumplirse 18 años de su estreno, los actores se confesaron sorprendidos por la acogida que la historia ha seguido teniendo en todos los países donde se ha reestrenado. "Para mí es muy emocionante esto que está pasando en Colombia ahora mismo, que nuevas generaciones nos hayan dado esta acogida, es muy emocionante, es como si lo hubiera estado viviendo otra vez", confesó Mario Cimarro a Danna García.

Las anécdotas de Mario Cimarro y Danna García

Entre las anécdotas divertidas que recordaron en aquella conversación, destacó la de que que Danna García en realidad no montaba a caballo cuando iba sola. "Mi mejor caballo era Manotas, el camarógrafo", que la subía a hombros: "Manotas, espero que tu espalda esté bien de alzarme tanto tiempo porque iba brincando", recordó. No obstante, no se pudo escapar todo el tiempo ya que en alguna ocasión tuvo que montar en la grupa del caballo junto a Mario: "Siendo tú el mejor jinete de toda esa novela, yo tenía mucha suerte que el par de escenas que tenía que subir al caballo estaba contigo, pensaba 'si se va el caballo no podía estar en mejores manos'".

Aunque El Pórtico, lugar donde se localizaba la Hacienda Elizondo, lo sentía como suyo, Danna García aseguró que "grabar en exteriores es lo más bonito como actor porque te retroalimentas del espacio y desaparece la famosa cuarta pared; para mi desaparece todo lo que está alrededor y que estamos viviéndolo". Al respecto, Mario añadió que: "El Pórtico es mi restaurante favorito de Bogotá, hace poco estuve y me llenó de recuerdos".

Además, destacaron el papel que tuvo el vestuario en la construcción de sus personajes. Mientras que Danna confesaba que lo había sido "todo" -"a mi me ponían esa ropa y me hacían sentir esa mujer que caminaba sensual..."-, Mario recordaba aquella cazadora que Reyes se ponía cuando iba a ver a Norma: "Juan sentía a Norma inalcanzable", destacaba. "Él se sentía menos y la forma de sobrellevarlo era con esa chamarra que le puso vestuario; cada vez que ponía esa chamarra Juan decía 'ok, ahora sí que voy a alcanzar a Norma'", explicó el actor.

Para finalizar, ambos han admitido el orgullo de haber compartido escenas en la telenovela. "Juan no existiría si no fuera Norma, todo lo que tú eres y fuiste capaz de hacer", aseguraba Mario Cimarro mientras que Danna resaltaba también el papel de su compañero: "En verdad Juan lo engrandeciste tú, te daban una escena de tres líneas y tú lo convertías en poema, es importante que las personas sepan todo lo que hacías para engrandecer esta pareja".

El actor añadía más piropos a su compañera: "Yo proponía cosas pero si tú no me hubieses escuchado como cuando me querían quitar las botas, porque yo era mucho más alto que tú, no hubiera funcionado". ¿Seguirán adulándose tanto el uno al otro en esta nueva temporada de Pasión de Gavilanes? ¿Existirá la misma química entre ellos? Queda ya muy poco para descubrirlo.

