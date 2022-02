Es el 'revival' del año, pero no está todo completo si no te sabes la coreografía: 'Pasión de gavilanes' ha vuelto con fuerza a nuestras vidas, y es que desde que dejara de emitirse en 2004 la gente ha estado pidiendo su regreso... y sus deseos se han hecho órdenes 18 años después: el 'cast' casi al completo está de vuelta con la continuación de la que ha sido una de las telenovelas más exitosas en nuestro país, y para darle aún más 'bombo' al asunto, Telecinco se ha puesto las botas -nunca mejor dicho- promocionándolo a través de sus presentadores y colaboradores, que están a tope aprendiéndose el baile.

María Patiño y Terelu Campos ya se han puesto manos a la obra en 'Sálvame Lemon Tea', la primera edición del programa de tarde de la cadena, y ha sido todo un éxito: las redes sociales están 'on fire' con ellas, y es que aunque están siguiendo las indicaciones de la coreógrafa Lola González, todavía hay algunos pasos que les salen 'a la virulé'...

La que también se ha subido al carro ha sido la presentadora Sonsoles Ónega, que junto a varios de sus colaboradores se ha animado a protagonizar un divertido baile muy 'country':

Así puedes aprender el baile

¿Tú también eres fan de la serie y quieres aprenderte el baile oficial? En unos pocos pasos seguro que lo dominas. Y además, ¿qué mejor que aprenderlo de dos de sus protagonistas, Paola Rey y Natasha Klauss? Ponte tu 'look' más vaquero, unas botas, un sombrero (esto es esencial) y el cinturón que tenga la hebilla más gorda ¡y a taconear!

