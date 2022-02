La cuenta atrás ha comenzado y cada vez conocemos más detalles sobre la temporada 2 de 'Pasión de Gavilanes'. Los fans de la telenovela están como locos ante la llegada de la esperada continuación que nos mostrará cómo ha seguido la vida de los Reyes y los Elizondo de la mano de una nueva generación de guaperas interpretados por Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo. Será el 14 de febrero de 2022 cuando se estrenará en las pantallas de Telemundo a las 10 de la noche y Telecinco pretende estrenar la novela para que los españoles disfrutemos con este nueva entrega. Tanto es así que en 'Sálvame' están de lo más emocionados con la noticia y así lo mostraban.

Telecinco

María Patiño y Jorge Javier Vázquez se han puesto el mundo por montera y se han subido a un toro mecánico al más puro estilo 'gavilán'. "No me dejes, Terelu por favor. Estoy sudando. Voy a vomitar", sentía María subida al toro y finalmente duraba unos segundos. La presentadora caía de lo más mareada por la experiencia. ¿Qué tal se le ha dado a Jorge Javier?

Telecinco

Jorge Javier Vázquez ha aguantado más que su compañera, aunque no podía parar de reír por la situación "tan curiosa" en la que se ha visto. Todos los colaboradores han salido a animarle antes de que comenzase el 'Sálvame Naranja', pero alguna que otra risa también se escapaba entre los compañeros.

Los colaboradores ya han demostrado que están deseando ver la nueva entrega de 'Pasión de Gavilanes'. En 2005, cuando se emitió la novela en nuestro país, los protagonistas disfrutaron mucho de los fans españoles, entre ellos sus fans de 'Sálvame'. Más de una vez Kiko Matamoros y Belén Esteban han presumido de amistad con Michel Brown.

