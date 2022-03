Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Züleyha le contó a Yilmaz que Adnan es su hijo

Hünkar llega a su empresa acompañada de Yilmaz y de Fikret, el sobrino de Fekeli. Justo al entrar, se topa con Demir, a quien comunica que ha decidido vender sus acciones. El comprador resulta ser, nada más y nada menos, que Yilmaz: “No quiero tener nada más que ver con este negocio y estoy en mi derecho de hacer con mi parte lo que le plazca”.

Yaman sabe que todo esto es una venganza de su madre, quien sigue todavía herido con él por haber estado manteniendo durante años a Sevda, la que fuer amante de su progenitor. El hombre se enfrenta a los presentes y les asegura que luchará por defender su compañía: “No permitiré que se pisotee lo que a mi padre le costó tanto tiempo levantar en el pasado”.

Por otro lado, Sermin escucha una conversación entre Gülten y Züleyha en la que está última habla del disparo que recibió por parte de Müjgan la noche en la que todos creyeron que había querido suicidarse. Sermin, todavía sobrecogida por lo que ha descubierto, se dirige al despacho de Demir y le cuenta absolutamente todo lo que oyó: “Te recomiendo que pongas el caso en manos de la fiscalía y ellos sean quienes determinen si tu esposa quiso matarse o la hirió otra persona”.

Dicho y hecho, Yaman habla con las autoridades y estos comprueban que el arma con el que supuestamente se disparó Züleyha pertenece a Yilmaz, por lo que la teoría de que la doctora estuviera a punto de convertirse en una asesina ya no suena tan descabellada.. Con los papeles en la mano, Demir se presenta en la mansión de Fekeli dispuesto a enfrentar a Müjgan.

Yilmaz trata de proteger a su esposa y responde que es inocente. No lo hace porque sienta pena por ella, sino porque si esta va a la cárcel, sus planes de huir con Züleyha se complican. No obstante, la doctora, harta de tantas mentiras y viéndose descubierta, termina confesando ante su padrino su culpabilidad en lo ocurrido a Züleyha. Fekeli trata de calmarla y se enfrenta a Behice por haber alentado a su sobrina a mentir en un asunto de tan suma importancia: “Usted es la culpable de todo lo que ha pasado”.

