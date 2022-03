Los dos actores se han incorporado a la cuarta temporada de Tierra amarg a , tras la salida de Murat Ünalmış y Ugur Günes .

No llegan buenas noticias desde el set donde se graba la popular serie turca Tierra amarga (Bir Zamanlar Çukurova), que en España emite Antena 3 todas las tardes. Según publican medios de comunicación turcos, se habría producido una fuerte discusión entre los dos protagonistas masculinos de esta cuarta etapa de la ficción, Ibrahim Çelikkol (Mi hogar, mi destino, Amor en blanco y negro) y Furkan Palali (Mi mentira más dulce, Habitación 309), por los continuos retrasos de Çelikkol en su llegada al lugar de grabación.

Tanto Ibrahim como Furkan han sido dos de las últimas y más sonadas incorporaciones en la exitosa telenovela turca, tras la marcha de los anteriores protagonistas, Murat Ünalmış y Ugur Günes. Ambos forman el triángulo amoroso con Hilal Altınbilek, que intepreta a Züleyha desde el inicio. Al parecer, al ex galán de Demet Özdemir en Mi hogar, mi destino se le habría llamado en varias ocasiones la atención debido a sus tardanzas, pero él habría continuado llegando tarde.

El enfado de sus compañeros sería palpable, pero sobre todo ha sido Furkan Palali quien ha estallado contra él, enfrentándole por su falta de consideración hacia el resto del equipo. La discusión fue subiendo de tono y alguna prensa habla incluso de que podrían haber llegado a las manos. Ante este enfrentamiento, Palali habría decidido marcharse del set y coger un avión desde Adana, donde graban, hasta Estambul, para hablar con los productores y quejarse del comportamiento de su compañero. Los productores Burak Sağyaşar y Timur Savcı habrían logrado poner paz entre ellos, aunque podría haber una denuncia en marcha.

Algunos medios ha llegado a publicar que no es la primera vez que se produce una pelea en el set de Tierra amarga. Lo cierto es que hasta ahora no se había escuchado ninguna noticia de que Ibrahim Çelikkol tuviera un comportamiento inadecuado en los rodajes. De hecho, tanto Birce Akalay -su compañera en Amor en blanco y negro- como Demet Özdemir, se han mostrado siempre muy unidas al que ha sido su galán en algún momento de su carrera. Por otro lado, el actor no está pasando por un buen momento personal, pues se habría separado recientemente de su esposa, Mihre Mutlu, con la que tiene un hijo, Alí, de dos años.

