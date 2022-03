Qué está pasando en 'Tierra Amarga': Behice sospecha que el recién llegado no es el sobrino de Fekel

Qué está pasando en 'Tierra Amarga': Demir descubre que Müjgan tuvo algo que ver con el intento de suicidio de su esposa, al mismo tiempo que Hünkar inicia una venganza contra su hijo



Hünkar, destrozada por las últimas disputas con Demir, ha retomado su amistad con Fekeli, la única persona con quien encuentra consuelo. Ambos hablan sobre el intento de asesinato de Züelyha por parte de Müjgan. Ali reconoce que, si bien es cierto que entiende que la doctora perdió la razón en ese momento, no puede justifica tan terrible acto: “No entiendo como pudo estar a punto de matarla, por mucho que la odie”.

Además, Fekeli reconoce que la única razón por la que no ha echado a Müjgan de su casa, ni ha instado a Yilmaz a dejarla, es Kerem Ali. “Ese pequeño no se merece crecer teniendo una madre en prisión. Solo por él es que evito hacer lo que realmente quiero”, comenta el hombre ante la señora Yaman, que apoya su decisión.

Sevda ejerce una gran influencia sobre Demir

Acto seguido, ambos desnudan nuevamente lo que sienten el uno por el otro y comienzan a recordar sus años de juventud. “Durante estos 40 años hemos cultivado nuestro amor en secreto y yo no puedo guardarlo más en el fondo de mi corazón. Debemos luchar por nosotros”, dice Fekeli. “Lo haremos, aunque tengamos las manos y los pies atados. Conseguiremos estar juntos como merecemos”, responde Hünkar, uniendo sus manos con las de su amado.

Por otro lado, Demir quiere saber por qué Züleyha sigue protegiendo a Müjgan, diciendo ante las autoridades que ella no le disparó. Trata de llamarla por teléfono para preguntarle, pero Sevda se lo impide. “Piénsalo bien. No es momento de comunicarte con ella”, comenta la señora, que cada vez tiene más influencia sobre Yaman

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io