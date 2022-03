Qué va a pasar en 'Tierra Amarga': Hünkar provoca un gran daño a su hijo por haberse puesto de parte de Sevda, mientras que el gran secreto de Müjgan sale a la luz gracias a una inesperada persona

Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Züleyha le contó a Yilmaz que Adnan es su hijo

Ibrahim Çelikkol y Furkan Palali, discusión en el set de 'Tierra amarga

Después de la muerte de Hatip, Naciye decide poner en venta su mansión y mudarse a otro lugar lejos de Çukurova. Pronto, son muchos los vecinos que se interesan por la propiedad y piensan en adquirirla. Una tarde, dos vecinas de la ciudad se acercan hasta la casa para interesarse por su precio y descubren que ya ha sido vendida.

La sorpresa es mayúscula cuando se enteran de que la nueva dueña de la vivienda es Sevda, la antigua amante del patriarca de los Yaman. Lo peor de todo es que quien le compró la mansión es, nada más y nada menos, que Demir. La noticia pronto llega hasta oídos de Hünkar, que ve en esta acción de su hijo toda una declaración de guerra.

Los planes de Züleyha y Yilmaz

Al caer la noche, Demir, que se queda con Sevda en la nueva casa, llama a Züleyha. “Mi amor, os echo mucho de menos a ti y a los niños. Es una lastima que mi madre no me deje acercarme a vosotros, pero pronto estaremos juntos”, comenta el hombre a su esposa, ignorando que esta planea en secreto marcharse muy lejos con Yilmaz y que, justamente, Hünkar es su cómplice.

Por otro lado, Behice vigila atentamente cada movimiento que da Fikret. La señora comienza sospechar que el recién llegado no es el famosos sobrino de Fekeli, de quien este no tenía noticias desde hace años. Piensa que frente a ellos está un impostor, pero no tiene las pruebas suficientes para desenmascararle. Por el momento, prefiere guardarse sus dudas y no comentarlas con nadie.

