Qué va a pasar en 'Tierra Amarga': Müjgan sorprende a Yilmaz con una confesión, al mismo tiempo que Saniye protagonista varios enfrentamientos con Sevda y Behice da un golpe a Züleyha

Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Behice planea fingir un ataque para regresar a casa de Fekeli, pero todo se salió de control. Además, Müjgan quiso abandonar a Yilmaz

Después de haber estado a punto de perder la vida por un plan suyo que salió mal, Behice sale del hospital y, por supuesto, vuelve a quedarse en casa de Fekeli. La mujer decide aprovechar lo que le ocurrió para dar un nuevo golpe a la familia Yaman, concretamente a su gran enemiga declarada desde hace unos días: Züleyha.

Durante la mañana siguiente a recibir el alta, Behice organiza una rueda de prensa en el club social de Çukurova. Reúne a varios medios de comunicación con la excusa de que debe decirles algo importante. Sin más preámbulos, acusa directamente a Züleyha de haber trata de asesinarla. “Varios testigos vieron cómo me acusó de haber matado a Hünkar sin pruebas. Ella me odia y por eso quiso acabar conmigo”, sentencia, provocando el estupor entre los vecinos.

La confianza que se pierde no se recupera

Por otro lado, Gaffur empieza a ausentarse sospechosamente de la hacienda, lo que causa un poco de desconcierto entre los empleados, que no saben muy bien cómo manejarse sin él. Saniye también ha notado que su marido no pasa tanto tiempo en la finca como debería y empieza a sospechar que se ha metido nuevamente en algún lío de los suyos.

La noticia de la rueda de prensa que dio Behice llega hasta oídos de Fekeli. El hombre no está para nada de acuerdo con lo hizo la tía de Müjgan y así se lo hace saber cuando la tiene frente a él. “¿Acaso era necesario llegar tan lejos?”, cuestiona Ali Rahmet. Behice trata de defenderse ante el hombre, pero este hace ya mucho tiempo que perdió la confianza en su invitada.

