Züleyha recibe en la mansión la visita de Sadi, un antiguo conocido suyo y de Yilmaz. Después de ponerse al día acerca de sus respectivas vidas, la mujer le cuenta todo acerca del asesinato del que fue víctima Hünkar meses atrás. Es justamente lo ocurrido con su suegra el motivo por el que Züleyha se ha puesto en contacto con su viejo amigo.

Sadi se hace cargo del caso de Hünkar

Con mucho esfuerzo, le narra la terrible forma en que la señora murió y le comenta que tiene claro quién fue la persona que la mató. “Sin embargo, no tengo pruebas para culpar a esa criminal y necesito que me ayudes”, explica ella al inspector de policía. Sadi, por supuesto, accede a ayudar en lo que sea necesario: “No te preocupes, haré lo necesario para que el crimen de Hünkar no quede impune, querida”.

Por otro lado, Ümit llega por primera vez al hospital de Çukurova. Su primer encuentro con Müjgan es de todo menos bueno, pues la doctora la confunde con la auxiliar de su nuevo jefe, ya que cree que este sería un hombre. Cuando la viuda de Yilmaz se da cuenta de su error, trata de disculparse con la recién llegada: “Lo siento, es que su nombre no me parecía de chica y por eso me he equivocado”. Esta trata de quitarle hierro al asunto, pero se nota claramente que está muy molesta.

Al caer la noche, algunos de los vecinos más influyentes de Çukurova se dan cita en el club social del pueblo. El motivo es premiar a los empresarios más reconocidos de la comarca. Por supuesto, la familia Yaman tendrá un reconocimiento especial.

