Sermin se presenta en casa de la familia Yaman y le pide a Züleyha que se convierta en la presidenta de la Asociación de mujeres de Çukurova. “Desde la muerte de Hünkar no sabemos organizarnos y seguro que tú lo harías muy bien”, comenta. La joven accede luego de saber que su esposo también opina que haría una gran labor en la organización.

Mientras tanto, se revela que Fikret es hijo ilegítimo de Adnan Yaman y que este nunca se hizo cargo de él. Cuando su madre murió, se prometió así mismo que recuperaría todo aquello que le pertenece por sangre y el primer paso es destruir a Demir. Para eso, le pide ayuda a Ümit, su atractiva amante.

La joven, que ha llegado a Çukurova como nueva doctora, tiene la misión de seducir a Yaman, conquistarle y, después, destruirle poco a poco. La venganza es un plato que se sirve frío. Dicho y hecho, la joven se presenta ante Demir y le pide que, cuando tenga algo de tiempo, le enseñe un poco la ciudad: “No me gustaría perderme por sus calles”.

Behice y Müjgan se quedan sin dinero

Por otro lado, Behice convence a Müjgan de que lo mejor para ellas es mudarse a Estambul y vivir como reinas en la ciudad con el dinero que seguro heredará la médico tras la muerte de Yilmaz. Fekeli recibe un duro golpe al saber que le separarán de su nieto, pero no tiene otra opción que aceptarlo.

Tía y sobrina deciden marcharse a vivir a un hotel hasta que se solucione el tema del testamento. La sorpresa es grande cuando, una semana más tarde, el abogado de Yilmaz se presenta ante ellas y les dice que la cantidad que recibirán del difunto es solo de ochenta mil liras. “Vendió todo antes de fallecer”, sentencia ante la cara de angustia de Behice.

