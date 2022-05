Züleyha lee la arta que Fikret dejo sobre la mesa del despacho de Demir. En ella Adnan Yaman reconoce haber tenido un hijo fuera del matrimonio, aunque no menciona su nombre. La mujer guarda la misiva antes de que la secretaria entre lugar acompañada de uno de los socios de la empresa ¿Qué hará ahora?

Por otro lado, Behice se enfada con Nazire y el resto de las empleadas de la mansión cuando descubre que no han ordenado su habitación. Les reclama que no la atiendan como se merece y también les falta el respeto. Fekeli escucha toda la conversación y se enfrenta a Behice. Le deja claro que no piensa permitir que le falte el respeto a sus sirvientas: “Para mí son como parte e la familia. Si usted no está a gusto aquí, márchese”.

La guerra entre Müjgan y Ümit sigue en pie

En el hospital, las tiranteces entre Müjgan y Ümit siguen a la orden del día. Un malentendido relacionado con el proyecto de vacunación hace que la viuda de Yilmaz se enfrente a su nueva jefa sin contemplaciones. Esta le deja claro que no permitirá más salidas de todo por su parte. “Si quiere que la saque de ese trabajo, solo tiene que decírmelo”, señala la recién llegada.

Cerca de allí, Fekeli almuerza con Fikret en una terraza cercana a su gran casa y le hace una serie de preguntas sobre su pasado. El hombre comienza a dudar de la bondad del que dice ser su sobrino. Puede que esté a un paso de descubrir quien es realmente y qué secreto carga sobre sus hombros.

