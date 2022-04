El éxito de las series turcas sigue imbatible. Después de cinco años del estreno de la ya mítica Fatmagül (sobre la que Antena 3 emite actualmente la versión española) y con grandes cifras de audiencia algunas de ellas, ahora España y Turquía dan un paso más y se unen para generar contenidos de ficción en español, así como adaptar telenovelas turcas a nuestra televisión. Ha sido a raíz de un acuerdo entre la española Mediapro Studio y la turca Medyapim.

Ambas han anunciado una 'joint venture', con la que además distribuirán contenidos a América Latina y el resto del mundo, además de España. Nuestro país ha adaptado ya dos títulos turcos en este último año: Alba está basada en la historia de Fatmagül, y Heridas, en la de Madre. Además, actualmente se emiten 12 telenovelas turcas en la televisión en abierto de España, entre Divinity, Nova y Antena 3, y varias series y películas turcas traducidas al español en plataformas digitales como Netflix.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Este éxito ha llevado a la productora Mediapro Studio, en marcha desde 2019 como unión de todas las productoras del Grupo Mediapro y responsable de títulos como Estoy vivo, Vis a Vis o Águila Roja, a asociarse con una de las más grandes empresas de televisión de Turquía. Medyapim, fundada en 1993, ha producido series como Infiel (Sadakatsiz), que actualmente emite con éxito Antena 3, y otras adaptaciones como Madre y Mujer, que ganaron el Premio especial en los Tokyo Drama Award en 2017 y 2018, respectivamente; y Mi hija, protagonizada por la pequeña Beren Gökyıldız, entre otros grandes triunfos.

Exportar productos turcos al mundo hispano hablante

"En un momento en el que el contenido no conoce fronteras, el enorme éxito mundial de las producciones de Medyapim es un reconocimiento a su extraordinario nivel de calidad. Consideramos esta alianza como una oportunidad para aunar talento creativo entre ambas compañías y desarrollar productos de alto valor no solo para mercados de habla hispana, sino de todo el mundo", ha comentado Laura Fernández Espeso, CEO de The Mediapro Studio.



Por su parte, el presidente de Medyapim Group, Fatih Aksoy, ha asegurado que: "Al tiempo que seguimos adelante con nuestra penetración global a través de las series turcas, es el momento adecuado para unir nuestro poder de desarrollo y producción de programas en español con un socio adecuado que ha demostrado su éxito global y talento en la industria. Estoy emocionado de asociarme con The Mediapro Studio y buscar nuevos horizontes juntos".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io