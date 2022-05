Züleyha siente mucha presión por el hecho de haberse convertido en al nueva señora Yaman, en el capítulo de hoy de Tierra Amarga. En sus intentos de ocupar de buenas formas el lugar que dejó la señora Hünkar, se extralimita en algunas de sus obligaciones, pero, por fortuna, Sevda está ahí para guiarle en su camino. La mujer le aconseja que delegue ciertas funciones en Saniye y Gaffur. “Confía en ellos, son un buen equipo de trabajo”, comenta con cariño. No te pierdas el avance semanal del 30 de mayo al 3 de junio de Tierra Amarga.

Después de poner en orden el aumento de salario de los trabajadores, Züleyha se reúne con Sadi para saber si ha averiguado algo acerca de la muerte de su suegra. No obstante, el policía tiene malas noticias. Ha estado investigando por la zona, pero todavía no ha encontrado ninguna pista que le lleve directamente al asesino de la hacendada: “Tú ten paciencia, porque yo seguiré trabajando. No te preocupes”.

Müjgan le aconseja a su tía que se marche a Estambul

Mientras tanto, Saniye encuentra a Gaffur cerca del granero y el confronta por su extraña actitud con respecto a Behice. La capataza sabe que su marido está siendo chantajeado por al pérfida mujer, pero no sabe qué es lo que ella conoce de él para tenerle así: “Necesito que me cuentes la verdad o o podrá ayudarte”. El hombre termina confesándole que él mató a Hatip y que, no sabe como, Behice se enteró: “Amenaza con llevarme ante la policía si no obedezco sus órdenes”.

Al caer la noche, Müjgan habla con Fekeli y le cuenta como fue su conversación con su tía: “Le aconsejé que se fuera a Estambul”. Lo cierto es que al doctora prefiere que Behice se marche de la ciudad para protegerla de cualquier represalia por parte de los amigos de Hünkar: “Mucha gente está convencida de que ella la mató y su vida corre peligro”.

