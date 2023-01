La serie turca Tierra amarga ha conseguido mantener a los espectadores de todo el mundo atentos a cualquier novedad. En nuestro país, también ha conquistado al público tras año y medio de emisión en Antena 3 (se estrenó en julio de 2021), de lunes a viernes a las 17:30 horas. Ahora, para tristeza de sus seguidores, se acerca el final, que está previsto para los últimos días de febrero o primeros de marzo.

Después de cuatro temporadas y 141 capítulos originales, la audiencia tuvo claro que la historia no continuaría cuando se llegó al término de las grabaciones en Turquía el pasado mes de junio. El último capítulo, el 141, se emitió en ATV el 16 de junio. Hasta el final, hubo esperanzas de una quinta temporada, sin embargo, eso está ya completamente descartado.

Ahora llega el momento de concluir esta exitosa historia en España. Antena 3 emite actualmente los capítulo 128 y 129, tras estrenar la cuarta y última temporada hace unos meses. Teniendo en cuenta que cada uno de nuestros capítulos supone una cuarta parte del original, y que este se alarga en nuestro país unos tres o cuatro días, si el canal de Atresmedia no alarga ni encoje estas emisiones, el final en España estaría llegando dentro alrededor de un mes y medio, entre finales de febrero y principios de marzo de 2023.



Büyük finale son 2 gün!

⚜ Bir Zamanlar Çukurova ⚜ büyük final bölümüyle Perşembe 20.00’de atv’de! #BirZamanlarÇukurova @cukurovaatv pic.twitter.com/V48QGtFvMF — atv (@atvcomtr) June 14, 2022

¿Qué va a pasar en el final de Tierra amarga?

Ya se sabe algo de los últimos capítulos de Tierra amarga que se grabaron y emitieron en Turquía. Personajes como Betül, Sermin, Fikret y Lütfiye adquieren un gran protagonismo, algunos por el lado del odio y la venganza, y otros por el del amor. Por su parte, Züleyha acaba como una gran dama en Çukurova, y una gran riqueza se donará a la Fundación Mehmetçik, para ayudar a todo el pueblo. Llegará una feliz boda, de la mano de una figura que ha conquistado a la audiencia, aunque también se sufrirá por la muerte de un querido personaje.

Cuando se supo la noticia de la llegada del final de Tierra amarga, los fans de la serie lo sintieron como un jarro de agua fría. En nuestro país, el seguimiento de la serie es de un 15% del rating diario, superando desde hace un tiempo a férreos competidores, como el programa de Telecinco Sálvame.

Poco antes de conocerse que la historia de Züleyha (Hilal Altinbilek) llegaba al final, los espectadores en España veían cómo su amado Yilmaz (Ugur Günes) desaparecía de la trama, tras sufrir un accidente de tráfico que lo llevaba a la muerte. Además, esos mismos televidentes tuvieron que sufrir la eliminación de algunas escenas en Antena 3 en torno a ese fallecimiento, debido a su crudeza.



🇹🇷🔊 Oficial: La serie #BirZamanlarÇukurova terminará en el capitulo 141, es decir, dentro de 8 capitulos. pic.twitter.com/VRc6z2k31M — Series Turcas España (@Turcas_Es) April 27, 2022

Algún tiempo antes había fallecido también la poderosa Hünkar (Vahide Perçin), asesinada a manos de Behice (Esra Dermancioglu). Y más tarde, desapareció Demir (Murat Ünalmis), que estuvo en Tierra amarga hasta la cuarta y última temporada, desapareciendo en el capítulo 112. Fue en el 102, el último de la tercera, cuando Demir sufre un ataque a manos de un grupo de bandidos que atacan la mansión, y diez episodios más tarde, finalmente fallece.



¿Qué más sorpresas habrá de aquí al final de Tierra amarga en España?

Se sabe que habrá más personajes principales que abandonarán Tierra amarga, como el recién llegado Ibrahim Çelikkol, cuyo personaje Hakan desaparece de la trama poco antes de llegar a su final.

#İbrahimÇelikkol quién interpreta el personaje de 'Hakan' en la serie #BirZamanlarÇukurova se separa de la serie en el episodio de hoy. pic.twitter.com/SdSmCs6MGi — SeriesTurcasMex (@SeriesTurcasMex) June 2, 2022

Otro rumor circuló durnte un tiempo: Demir (Murat Ünalmis) podría regresar para los últimos capítulos. Esta sorprendente noticia emocionó a muchos fans, que apreciaron enormemente el trabajo de este actor, aunque probablemente no sea algo que vaya a suceder.