La tercera temporada de la serie turca de Antena 3 Tierra amarga está llena de sorpresas, no solo por los personajes nuevos que se han incorporado y que van a seguir haciéndolo, sino sobre todo por la desaparición de otros, que tienen una gran importancia en la trama. Las muertes comenzaron con Hünkar, la madre de Demir (Murat Ünalmis) y matriarca de la historia, que estaba interpretada por una de las más prestigiosas artistas de su país, Vahide Perçin. Continuaron con Yilmaz, el protagonista de la novela, papel que encarnó Ügur Günes. Y ahora le llega el turno a la mayor villana de Tierra amarga, Behice, tía de Müjgan, papel que hizo otra de las grandes, Esra Dermancioglu (a quien tuvimos ocasión de entrevistar en nuestra revista, Telenovela).

La muerte de Behice, que llega a nuestras pantallas esta semana, se produce como un suicidio. La señora se tira por un precipicio después de confesar a Fekeli que ella mató a Hünkar y Yilmaz. Tanto en Turquía, donde esto ocurrió en febrero de 2021, como en otros países donde se ha emitido la serie, este final de la villana sorprendió a todos, sobre todo por la manera en que se produce, no por el hecho en sí, pues ya se podía intuir que Behice desaparecería antes o después. Esto sucede en el capítulo 85 de la serie original, en plena tercera temporada.

La actriz que se puso en la piel de Behice no es otra que Esra Dermancioglu, a quien conocimos en España como Mukkades, la chismosa de Fatmagül. Ella se incorporó a Tierra amarga en 2019 y permaneció dos años al frente de la villana Behice. Son varias las interpretaciones que se lanzaron en su momento ante la marcha de la popular actriz de la longeva historia de amor entre Züleyha y Yilmaz.

¿Qué motivo a Esra Dermancioglu a dejar Tierra amarga?

Por un lado, se comentó que Dermancioglu habría recibido otra oferta de trabajo, la serie Kaderimin Oyunu, protagonizada por los también muy populares Akin Akinözü (Hercai) y Öykü Karayel (Amor de contrabando). La producción se estrenó con gran éxito en diciembre de 2021. En ella, la recordada Mukkades encarnaba también uno de los papeles antagonistas más importantes.

Sin embargo, algún que otro medio turco justificó la salida de Esra por un motivo de salud: al parecer sufría una enfermedad relacionada con la urticaria. Y lo cierto es que ella misma ya comentó algo sobre ese tema: "He tenido hoy un ataque, hacía tiempo que no me pasaba. Es algo que empieza con picor y acaba haciendo sangrar el cuerpo. Es un inconveniente muy importante".

Ella, por su parte, como despedida de la novela, publicó un comentario en Instagram, que comenzaba de una manera curiosa: "A veces incluso la gente se muere de risa". Fue en febrero de 2021, cuando decía adiós a la serie y aprovechaba, tras esa irónica frase, para agradecer a todo el equipo los momentos vividos: "Siempre me hicieron sentir muy feliz, todo el equipo técnico tiene un lugar en mi corazón, igual que mis directores de fotografía; amo a los actores y los más importante, los leones de la casa de té, los amo a todos. Adiós".

Lo cierto es que las idas y venidas en Tierra amarga han generado más de un comentario, como también lo ha hecho el ambiente de trabajo durante los rodajes, que al parecer no era tan agradable como se podía pensar. Quizás esto podría haber sido también una razón de peso para que grandes figuras de la interpretación turca abandonaran poco a poco las grabaciones.

