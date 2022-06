Fekeli todavía sigue en shock tras descubrir que Fikret no es hijo de su hermano sino de Adnan Yaman, en Tierra Amarga. Demir le cuenta que a su casa han estado llegándole una serie de cartas en las que se afirma que su padre tuvo otro hijo fuera del matrimonio y nunca lo reconoció. “Lo único que no dicen es quien ese supuesto hermano que tengo ¿Tú sabes algo? ¿Es solo un rumor, verdad?”, pregunta Yaman de forma insistente. Por si te lo has perdido, en el último capítulo de Tierra Amarga, Fikret le contó a Fekeli quien era su verdadero padre, al mismo tiempo que unas misteriosas cartas comenzaron a fastidiar a Demir

Cumpliendo la palabra que el dio a su “sobrino” de callar todo acerca de su origen, decide desviar el tema y evitar contestar. Después, se marcha a ver a Fikret y le deja clara su posición en cuanto a su venganza: “Demir no tiene por qué pagar por los errores que cometió su padre. Esta revancha no te llevará a ningún lado”. El hombre se niega a seguir escuchando los consejos de su tío. El odio que siente por cualquier que lleve el apellido Yaman es demasiado fuerte y piensa seguir adelante con su plan hasta las últimas consecuencias.

Ümit está empezando a enamorarse se Demir

Por otro lado, Demir sigue adelante con su romance con Ümit. Aunque la doctora no quiere reconocerlo, está empezando a sentir algo muy fuerte por el atractivo terrateniente y eso podría poner en peligro sus planes ¿Acaso el amor ha llamado a su puerta y ella le ah abierto? Mientras tanto, Züleyha sigue sintiendo ciertos celos de las salidas nocturnas de su marido, pero prefiere callar lo evidente. Sevda trata de hacer de consejera del amor con la mujer, pero ella está cerrada en banda

