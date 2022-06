La exitosa telenovela turca Tierra amarga (Bir Zamanlar Cukurova), protagonizada por Züleyha (Hilal Altinbilek) y Yilmaz (Ügur Günes) se emite en España desde hace un año, concretamente desde julio de 2021, en la cadena generalista nacional Antena 3. Actualmente los telespectadores están viendo el capítulo 87 de la tercera temporada. La serie tiene cuatro temporadas y, de momento, 140 capítulos: aunque se ha anunciado que este sería el último, aún no hay nada confirmado oficialmente.

Los televidentes españoles pueden seguir la serie todas las tardes, a las 17:30 horas en Antena 3. Pero también existe la opción de ver los capítulos emitidos en la plataforma Atresplayer de manera gratuita, aunque es necesaria una suscripción previa; ahí se van publicando según se emiten en la cadena. Además, quien tenga la cuenta Premium de Atresplayer, tiene la oportunidad de adelantarse a hasta cinco capítulos antes de su emisión en la televisión en abierto, pues se cuelgan como preestrenos.

Si lo que quieres es adelantarte más todavía a las emisiones, en Youtube existen algunos capítulos del final de la tercera temporada e incluso de la cuarta, pero no te será fácil encontrarlos en español. Quizás tengas suerte y los localices subtitulados al castellano, pero lo más fácil es que puedas dar con ellos en su versión original según va emitiendo la cadena turca ATV, donde la telenovela estaría llegando a su final, si definitivamente no hay quinta temporada.

¿De qué trata Tierra amarga?

El argumento de Tierra amarga gira en torno a una trágica historia de amor, donde sus protagonistas Züleyha y Yilmaz viven constantes contratiempos que les impiden estar juntos. Ambientada en los años 70 en Turquía, la pareja inicia una huida en los primeros episodios huyendo de Estambul, tras verse inmersos en un intento de abuso sexual y en un asesinato. Llegan a Çukurova y, a partir de ese momento, su amor estará constantemente a prueba, llegando incluso a contraer matrimonio con otras personas.



