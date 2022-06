Demir sorprende a Ümit contándole la decisión que ha tomado, en Tierra Amarga: “Cuando regrese a casa le pediré el divorcio a Züleyha”. La doctora le mira con ojos de enamorada y de incredulidad, pues no puede pensar que aquello que acaba de escuchar sea cierto. No obstante, el terrateniente dice estar seguro de su decisión: “Tengo muchas ilusiones contigo y creo que a tu lado puedo ser feliz”. Ambos se funden en un intenso abrazo.

Yaman sigue adelante con su explicación. “Llevo años junto a Züleyha y no he conseguido que me ame. Pienso que yo también merezco ser dichoso con alguien que sí me quiera ¿Crees que nuestro futuro es estar juntos”, le pregunta a Ümit. Esta no duda ni dos segundos en responderle: “No tengo la menor duda de que así será”.

Züleyha trata de calmar los nervios e Sevda

En el avance de los capítulos del 13 al 17 de junio de Tierra Amarga, Züleyha, viéndose a punto de fallecer tras un grave percance, le confiesa a Demir sus sentimientos, mientras que Müjgan descubre un secreto de Fikret que le hace tomar una drástica decisión. Ajena a los planes que su esposo tiene para con ellos, Züleyha comenta con Sevda el contenido de las cartas que han estado llegado a la finca. La joven duda de que Andan Yaman sea tan despiadado como las misivas le hacen parecer: “Quizá tuviera una buena razón para no reconocer a ese supuesto hijo y rechazarle de esa forma”. Sevda, por su parte, trata también de disculpar la actitud de su amante, aunque no está muy segura de su inocencia.

Lo cierto es que Sevda está muy dolida. El hecho de pensar que el hombre al que amó durante toda su vida pudo tener un hijo con otra amante le ha roto el corazón: “Yo dejé mi carrera de cantante con él y seguí con nuestra relación en la sombra, cuando él me estaba traicionando con cualquiera”. Züleyha le aconseja a la mujer que no de nada por sentado hasta que descubran cómo sucedieron las cosas en verdad.

