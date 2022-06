Las buenas nuevas siguen llegando a Tierra amarga. Hace unos días anunciábamos que la actriz que encarna a Ümit (Hande Soral) había sido madre; hoy nos toca felicitar también al intérprete que conocemos como Gaffur, el mayordomo de los Yaman, Bülent Polat. En este caso, ha tenido a su segundo hijo, un varón, al que su esposa, una maestra de inglés llamada Duygu, y él han llamado Dogu. Casados desde 2015, la pareja ya tenía una niña, Doga, de 6 años. Envueltos en la felicidad de su segunda paternidad, Bülent y Duygu han compartido la noticia con todos sus seguidores a través de sus redes sociales.



En una reciente entrevista, Bülent aseguraba que las grabaciones de Tierra amarga lo obligaban a permanecer bastante tiempo separado de su familia y que echaba de menos a su esposa y a su hija. "Trabajamos a un ritmo muy intenso, hacía como un mes que no las veía. Así que como tenía dos días libres, vine en seguida. Las extraño cuando estoy en Adana, y también extraño al personaje de Gaffur cuando estoy en Estambul", aseguraba. Ya entonces anunció que sería padre por segunda vez.

Al nacer el pequeño Dogu, Polat se apresuró a publicar unas bonitas palabras de bienvenida en sus stories de Instagram: "Mi hijo Dogu se unió a nosotros. Nuestros amigos nos envían mensajes, llaman, preguntan... y hacen que su apoyo parezca infinito. Nos cuidan mucho en Adana. Suerte para todos". Ahora podrá estar más tiempo con sus dos hijos y su mujer, pues las grabaciones de Tierra amarga parecen llegar a su fin.

¿Quién es Bülent Polat?

Nacido el 8 de marzo de 1980, Bülent Polat, que interpreta a uno de los personajes de más peso en Tierra amarga, estudió en la Escuela de Arte de Estambul, pero sus inicios no fueron fáciles. Comenzó trabajando como acomodador en el Teatro Municipal de Bakirkoy (BBT); un día, en 1992, un director de escena descubrió que tenía un gran talento y lo eligió para actuar en obras de teatro infantiles. La primera fue Sokak Kedisi (Street Cat) en 1993 y de ahí vinieron otras.

Poco a poco fue ganando experiencia y participando en diversas producciones, aunque antes tuvo que trabajar como animador de fiestas infantiles, donde se vestía de payaso en numerosas ocasiones. Su gran oportunidad le llegó en su país en la serie de televisión Avrupa Yakası (European Side), a los 25 años, que le dio fama y popularidad.

Tras participar en el reality show Dance on ice, quiso empezar de cero y viajó a Nueva York, donde trabajó como camarero a la espera de una oportunidad en Broadway; allí estudió en la Stella Adler Acting School. Pero poco después regresó a su país porque su padre estaba enfermo y en Turquía se le brindaron nuevas oportunidades, y conoció a la que es su mujer con la que en seguida tuvo una hija, y ahora ha tenido a su primer varón.

