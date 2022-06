Pasan las horas y nadie en la mansión tiene noticias de Züleyha en Tierra Amarga. Sevda cree que la mujer puede estar en la compañía, pero al llegar la noche y no verla aparecer, comienza a preocuparse. Muy asustada, trata de comunicarse con Demir, pero le es imposible, pues este, ajeno a lo que está pasando con su esposa, está ocupado entregándose a la pasión con Ümit. En el capítulo 87 de Tierra Amarga, Demir le cuenta a Ümit que ha decidido separarse de Züleyha, mientras que la verdad sobre Adnan Yaman revoluciona a Çukurova

Sevda, junto con Saniye, decide pedir ayuda a la única persona capaz de auxiliarlas: Fekeli. Ambas se dirigen a la mansión del hombre y le piden consejo sobre cómo proceder. “Debemos organizar batidas de búsqueda si de aquí a unas horas no tenemos noticias de ella”, dice Ali Rahmet. Acto seguido, pregunta si piensan que alguien le pudo hacer algo y Saniye es clara: “Sospechamos que la persona que ha estado mandando las cartas al señor Demir, está detrás de esto”.

Bahtiyar lleva a Fekeli hasta el escondite de Fikret

Fekeli decide entonces ir al hospital y preguntarle a Bahtiyar si sabe donde está Fikret. Necesita confirmar si su sobrino fue capaz de secuestrar a Züleyha o no. El médico, en un primer momento, dice no saber donde se encuentra el joven, pero termina claudicando ante Ali Rahmet y le dice la verdad: “Le llevaré a su escondite. Quizá esté allí”.

El doctor dirige a Fekeli hasta el despacho que meses atrás alquiló Fikret y desde donde organiza todo su plan de venganza. Lo cierto es que ahí no hay nadie, pero Ali Rahmet cree que entre los cajones y los papeles puede encontrar una pista que le permita descubrir qué tiene en la cabeza su sobrino y cuál va a ser su siguiente paso contra Demir.

