Fikret se despide de sus seres queridos, en Tierra Amarga. Se monta en el coche y pone rumbo al aeropuerto cuando observa que toda Çukurova está empapelada con la carta que su madre le mandó a su tía confesando su relación con Adnan. Mira con odio el papel, mientras lo estruja entre sus manos. Sabe, perfectamente, quien está detrás de todo esto.

El hombre toma entonces la decisión de quedarse en Çukurova y seguir adelante con su venganza. Mientras tanto, la prensa espera a Demir ante su empresa y le pregunta acerca de al carta que empapela toda la ciudad. El hacendado deja constancia de que esa misiva es la prueba que confirma que su padre jamás abusó de nadie: “Espero que ahora nadie se atreva a faltar a la memoria de Adnan Yaman”.

Müjgan le pide a Fikret que se den una oportunidad

Después de Fikret le dijera a Demir que él es su medio hermano en el capítulo del martes de Tierra Amarga, Cerca de allí, Fikret se reúne con Müjgan y se refugia en sus brazos. Tiene la sensación de que Demir el ha ganado la batalla. “Parece que no voy a poder demostrar mi origen nunca jamás”, explica él. “Creo que venir aquí habría sido un error, pero si no lo hubiera hecho, no te habría conocido y no me habría enamorado de ti”, añade ante la mirada atónita de la doctoral, pues nunca le había dicho tan claro lo que sentía por ella.

La médico le propone darse una oportunidad. Sin embargo y, para su sorpresa, Friket se niega. Siente que está demasiado roto y dolido por todo lo que ha pasado para querer a alguien. Primero debe sanar la herida que lleva consigo y, después, quizá, pueda pensar en el futuro y en ser feliz con alguien

