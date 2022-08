La violencia hace acto de presencia en Çukurova, en Tierra Amarga. Mientras Demir sigue en prisión, acusado de haber intentado asesinar a Ümit, un batallón de hombres encapuchados asalta la hacienda Yaman cuando la noche comienza a caer. Al ver que los habitantes de la finca ya están descansando en sus cuarto, los delincuentes golpean a los guardias de seguridad y se adentran en la propiedad con varias armas en la mano.

Lo primero que hacen es entrar en los cuartos donde duermen los empleados. Rasit, Fadi, Gaffur y el resto son trasladados a punta de pistola por uno de los ladrones. Mientras este, con la pistola en alto, se encarga de “cuidar” a los secuestrados, el resto se adentra en la mansión, donde las señoras, ajenas a lo que ocurre, duermen tranquilas.

Züleyha rescata a Sevda y a Adnan de un criminal

Sevda se enfrenta en el jardín a uno de los ladrones cuando el resto, después de llevarse joyas y dinero, se marchan. La mujer le apunta con la pistola y le exige que se quite el pañuelo que le cubre el rostro. Sin embargo, en ese instante, Adnan sale al exterior y es atrapado por el delincuente.

La artista, para evitar que el enmascarado se lleve al pequeño, le dispara en la espalda. No obstante, no termina de matarle, por lo que el ladrón se incorpora e intenta asesinar a la mujer con su arma. Por suerte, Züleyha llega en ese instante y logra rematar al delincuente. Después, abraza de forma cariñosa a Sevda y a su hijo. Luego tranquiliza a los empleados.

