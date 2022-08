Nacido en Izmir, Turquía, en el año 1970, Cüneyt Mete es uno de los actores turcos más valorados en su país natal. Son varias las exitosas ficciones que el intérprete tiene a sus espaldas como Ask Ve Mavi(2016-2018) o Beni Affet (2013-2016) desde que se inició en la interpretación, sin embargo, en España le hemos conocido gracias a la recién estrenada ficción Hermanos, que se emite los lunes y martes en el prime time de Antena 3. Con su papel del dulce y compresivo tío Orhan, ya se ha ganado el corazón de gran parte del público español.



¿Cómo estás viviendo el éxito que está teniendo ‘Hermanos’ en nuestro país?

Tanto el resto del equipo, como yo, estamos muy orgullosos de la acogida que está teniendo la serie. Es un proyecto en el que hemos derramado muchas lágrimas, ha sido duro y emotivo. En este reconocimiento vemos que nuestro duro trabajo ha sido recompensado.

Tú das vida a Orhan. ¿Qué ha sido lo más complicado de interpretar a este personaje?

Creo que la parte más difícil de encarnar a Orhan es la situación en la que se encuentra el personaje. Es una hombre que intenta sobrevivir como pueda mientras se enfrenta a la pobreza y, también, a la muerte. Como actor, interpretar todas sus luchas y batallas fue, psicológicamente, agotador. La mayor parte del tiempo, cuando llegaba del rodaje, no tenía ganas ni de hablar.

¿Te pareces algo a Orhan?

Creo que no tenemos tantas cosas en común, porque mis circunstancias, mi educación, mi perspectiva de la vida son muy diferentes a las suyas.

Pasando a tu profesión. ¿Qué es para ti lo más complicado de ser actor?

Creo que lo más complicado es esperar.

¿Por qué decidiste meterte de lleno en este oficio?

No fue una elección muy consciente en el momento en el que se produjo. De hecho, tengo una razón muy importante por la que tomé la decisión de ser actor, pero prefiero que se quede conmigo y no puedo decírtelo.

Si no fueras actor, ¿qué otra profesión hubieras elegido?

Creo que puedo hacer cualquier cosa que se me ocurra. Todo lo esté en mi mano y pueda hacerlo, bienvenido sea.

Las ficciones turcas han traspasado las fronteras y se han hecho muy famosas ¿Cuál crees que es la clave de esta gran acogida que han tenido?

Los turcos somos gente de sentimientos muy elevados y sinceros. Tal vez esta característica nuestra se refleje en el trabajo que hacemos a través de la pantalla. Puede que la sinceridad y calidez que transmitimos sea el secreto.

Tu hermano está casado con una mujer española. ¿Has visitado alguna vez nuestro país?

Sí, mi hermano vive en España y está casado con una española. Pero lamentablemente nunca pude venir a España, aunque quisiera. Quiero visitarlo lo antes posible. Planeé venir con una motocicleta y recorrer el país, pero no pude llevarlo a cabo porque empezó la pandemia en el mundo.

¿Te gustaría trabajar en España, además de venir de visita?

¡Por supuesto! ¿Por qué no? Me gustaría mucho poder trabajar en España.

¿Estás preparando nuevos proyectos?

Para pensar en nuevos proyectos, necesito ver el final de aquel en el que me encuentro en el presente. La verdad es que no me gusta hacer planes en la vida y prefiero que todo flua. Los turcos tenemos un dicho: “El diablo se ríe cuando ve a alguien haciendo un plan”.

Por último, ¿Qué le dirías a tus seguidores españolas?

Solamente puedo agradecerles por escoger nuestra ficción Hermanos y vernos en cada emisión. Es una maravilla contar con su apoyo. ¡Ojalá poder visitar España lo antes posible!

