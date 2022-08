Züleyha le comunica a Sevda que Ümit está esperando un hijo de Demir en Tierra Amarga. La cantante, conmocionada y, a la vez, feliz, decide visitar a su hija por sorpresa en la pensión en la que se está quedando desde que perdió su casa. La doctora no se toma nada bien la visita de su madre, pues está enfadada con ella después de que se pusiera de parte de Züleyha.

A pesar de los ataques de Ümit, Sevda la trata con cariño y le promete estar a su lado. Además, le deja claro que Demir no quiere que ese niño nazca, pues considera que sería un impedimento para su felicidad. La médico responde que no tiene miedo a su examante y que no necesita su beneplácito para seguir adelante con su embarazo: “Voy a tener a este niño aunque todo el mundo se oponga a que así sea”.

Demir quiere recuperar las acciones de Züleyha

Por otro lado, Demir descubre que Züleyha vendió sus acciones de la empresa cuando pretendía abandonarle. El hombre le recrimina a su esposa que hiciera una cosa semejante, aunque entiende sus motivos. Tras saber que el comprador fue un abogado de Estambul, el hacendado se marcha a la ciudad dispuesto a recuperar la parte del negocio que le fue arrebatada.

Cerca de allí, Fikret y el resto de su familia tratan de sobreponerse a la muerte de Müjgan. El hombre se ha refugiado en el trabajo para menguar el dolor que siente por la pérdida de su amada. Lo único que le mantiene en pie es la promesa que le hizo a Müjgan de que cuidaría a su hijo si algo le pasaba. Lo mismo ocurre con Ali Rahmet, que vive por y para su nieto.