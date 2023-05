Aunque su sonrisa es igual que la de la ambiciosa Yildiz -la joven que se casa con un hombre rico mayor que ella tan solo para poder vivir una vida de lujo en la serie turca de Antena 3 Pecado Original-, Eda Ece, la actriz que la encarna, va a protagonizar otro tipo de matrimonio en su vida real. La joven, de 32 años, vive una relación desde hace cuatro con un jugador de baloncesto, Buğrahan Tuncer, y ahora han decidido unir sus vidas, a finales del próximo mes de junio. El primer paso ha sido una bonita y emotiva ceremonia de compromiso rodeados de sus familiares y amigos más cercanos.

Tan bella como la vemos todas las tardes en Antena 3, Eda eligió para esa ocasión un traje de color blanco, formado por un conjunto de pantalón asimétrico y con un hombro al descubierto. Como peinado, no lució su ya conocida melena rubia a la que nos tiene acostumbrados en el papel de Yildiz, sino un recogido alto, que ensalzaba sus facciones. El novio, por su parte, un alto y apuesto joven de 30 años, escogió camisa blanca y corbata y pantalones negros.

La pareja, que celebró la fiesta en su casa, estuvo rodeada de los familiares más cercanos. En el caso de Eda, hemos podido verla acompañada de sus padres a los que adora, y de sus dos hermanas, mayores que ella, con las que está muy unida. También estaban sus cuñados. "Amo tanto a mi padre, madre, tío, hermanas y sus esposos. Tan contenta de teneros", escribió junto a numerosas fotografías del evento que compartió con sus seguidores de Instagram.

La pareja adornó la casa con numerosas flores y velas blancas, alrededor de la chimenea y bordeando la escalera que sube al piso superior; brindaron con champán y ofrecieron a sus invitados una bonita tarta también de color blanco y en forma de corazón donde se leía "Recién comprometidos". Además, compartieron con ellos un completo ágape formado por paté, queso, embutidos y diversas especialidades turcas.

No se ha confirmado todavía la fecha de boda, pero ya se sabe que será para finales del mes de junio.