Tras el gran éxito a nivel mundial de las series turcas en el último lustro, hemos podido conocer a algunas de las más bellas actrices. Figuran en las listas de las mujeres más hermosas tanto en su país como fuera de él. Pero no solo es su belleza la que las ha hecho triunfar: su talento y en muchas ocasiones su influencia en la sociedad debido a labores humanitarias o a su representación del empoderamiento femenino las ha hecho contar con miles de seguidores en sus redes sociales.

La primera que aterrizó en nuestro país fue Beren Saat, convertida en una joven Fatmagül en la serie que dio la vuelta al mundo por su crítica al machismo y a algunas prácticas arraigadas todavía en algunos países, como la obligación de las chicas de casarse con quien la familia designa. A esta exitosa actriz, una de las mejor pagadas de Turquía, la hemos visto crecer y hoy podemos ver otra de sus grandes actuaciones en Neflix, con la original historia de The gift.

Pero después de ella han llegado otras, que han dejado una gran huella en nuestro país, igual que lo han hecho en el exterior. Demet Özdemir es el mejor de los ejemplos. Con su carácter arrollador y su enorme atractivo conquistó al público con Pájaro soñador y llegó para quedarse, pues cada paso que da tanto en su carrera como en su vida personal se convierte en noticia.

El mismo caso ha sido el de su rival, Hande Erçel, una bellísima actriz que siempre aparece en las listas de las mujeres más hermosas a nivel mundial. Su trabajo en Love is in the air y su sonado noviazgo con Kerem Bürsin ha dado la vuelta al mundo. Tuba Büyüküstün y su labor al frente de Unicef, Cansu Dere -que ha irrumpido en el prime time de Antena 3 con Infiel, después de pasar por Nova con Madre- o Hilal Altinbilek, a quien vemos a diario en Antena 3, como Züleyha en Tierra amarga y cuya belleza no escapa a los espectadores tanto de nuestro país como de fuera, son otros nombres que están marcando la historia de la televisión turca que ha llegado a España y al mundo entero.

Aquí os presentamos una selección de las 15 actrices turcas más cotizadas, valoradas y bellas del panorama televisivo actual.