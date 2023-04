Onur Tuna no es un hombre clásico como el Alihan que vemos en Pecado original. Luce pendiente y un look muy moderno y desenfadado, con un estilo muy propio, que le da un mayor atractivo a su ya de por sí impactante físico. Aunque suele lucir barba y bigote, a veces lo vemos solo con bigote, cambiando de vez en cuando su imagen. Siempre fue un rebelde, el niño travieso de la familia. “Estaba en contra del sistema. Yo era el niño en la fila de atrás. No pude concentrarme en la escuela, aunque tenía buenas notas".