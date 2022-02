El juicio por la custodia de Tadeo sigue adelante. Eduardo logra engañar al juez con unos documentos falsos que prueban que ha estado pasándole a su expareja la manutención que se le exigió: “Yo siempre he cumplido con mis deberes de padre y quiero que mi hijo viva solo conmigo, lo cuidaré bien”. Ariadna trata de demostrar que todo lo que está diciendo Falcón es mentira, pero se le hace demasiado complicado.



Eduardo da un nuevo golpe y pide la custodia completa de su hijo: “Me haré cargo de todo lo que necesita”. A pesar de sus esfuerzos, el tribunal rechaza su petición, pero tampoco considera que Ariadna sea una buena madre para el niño. Así que a ella también se le niega la custodia total. A partir de ese momento, el pequeño queda a cargo del estado. Por primera vez desde hace mucho tiempo, los dos padres están de acuerdo en algo: la decisión que ha tomado la corte es injusta.

Gael quiere recuperar a Dafne

Por otro lado, Gael intenta arreglar las cosas con Dafne. Se ha dado cuenta de que no vivir con ella, ni sin los niños. “Tuve miedo de convertirme en el cabeza de familia. Eso fue lo que pasó”, reflexiona el joven. En un acto de valentía, trata de hablar con su exnovia y pedirle una segunda oportunidad, pero esta no se siente libre para amar hasta que descubra quién es el responsable de la muerte de su difunto Néstor. Su mundo se viene abajo cuando Juanjo, con muy malas intenciones, le hace creer que fue Gael el culpable del trágico accidente en el que falleció su marido.

A su vez, Álvaro sospecha que Lino no es el buen hombre que les ha hecho creer desde que llegó a su vidas y se lo dice a Bárbara. Esta se pone de parte de su novio y le exige a su hijo que deje de hablar mal de él. Falcón no piensa parar hasta lograr que su madre abra los ojos. Su investigación le lleva a descubrir que fue el propio Lino quien asesinó a Olga. Además, se produce un accidente de tráfico en el que se ven involucrados Juanjo, Dimi y Gemma. Estos dos resultan malheridos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io