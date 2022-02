Bárbara busca a Lino en su hotel y ambos se dejan llevar por la pasión. Al mismo tiempo, Eduardo quiere que Ariadna le dé una oportunidad, esta se niega y Falcón, herido en su orgullo, trata de agredirla. Para fortuna de la joven, Dafne y Gemma, que están en la casa, salen en su defensa acompañadas del pequeño Tadeo.

De nuevo en el hotel, Bárbara esta feliz de haber hecho el amor con Lino y le ofrece vivir juntos en su apartamento, sin imaginar la clase de delincuente que es el hombre del que se ha enamorado. Al día siguiente, la mujer le anuncia a su familia que se casará con Lino. Eduardo, que se presenta en ese instante borracho, se opone al matrimonio. Por su parte, Álvaro cuestiona a su madre sobre su decisión de casarse: “No creo que sea lo mejor para ti”. Bárbara, enfadada por la actitud de sus hijos, les pide que no se metan en su vida: “Ya soy mayor para tomar mis decisiones”.

Gael quiere recuperar a Dafne

Eduardo y Ariadna vuelven a discutir a fuera de la escuela y esta le informa que interpuso una contrademanda para hacerse con la custodia de Tadeo. Falcón, que no se toma nada bien la noticia, vuelve a ponerse agresivo con su expareja. Estefanía, que ve la situación, le exige que se calme. Mientras tanto, Álvaro continua investigando a Lino junto con Graciela y descubre que este mintió en su declaración.

Por otro lado, Dafne confiesa a David que terminó su relación con Gael. Este último no puede evitar sentirse celoso cuando ve a la que hasta hace nada era la mujer de su vida, llegar acompañada de su jefe a la vivienda familiar. Es ahí cuando Gael se da cuenta de que no ha olvidado a Dafne y decide luchar por recuperarla.

