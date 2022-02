Lino descubre que Ariadna conoce a Azucena y que esta investigando su caso con ella. Además, descubre que han encontrando fotos actuales de la chica en la cámara que Cassandra le prestó. El hombre se percata de que el cerco a su alrededor comienza a estrecharse. Por su parte, Álvaro también continua investigando a Lino, aunque él lo hace con Graciela. Falcón averigua así que el que se postula para ser su padrastro mintió en su declaración.



Mientras tanto, Eduardo sigue amenazando a Ariadna en la escuela de Tadeo. Estefanía, que justo sale en ese momento de la institución, ve la situación y le pide al hombre que se controle o tendrá que llamar a la policía: “Su hijo está a punto de salir de sus clases y lo último que necesita es verlos peleando. Puede sufrir una crisis muy grave”.

Ariadna se va de casa con Tadeo

Dafne le confiesa a David que terminó su relación Gael. Al llegar a la casa, este último se pone celoso al ver a Dafne con su jefe. Pensar que hay algo entre ellos, ha hecho recapacitar al pequeño de los Falcón que, ahora, piensa en cómo hacer para regresar con su amada.

Por la noche, Ariadna y Álvaro escuchan los consejos de Conrado tras la demanda de Eduardo. Ariadna y su hijo se van de la casa de los Falcón, Tadeo se despide de su abuela y le dice que la va a extrañar; además, le da las gracias a Álvaro por hacer feliz a su mamá. Mientras, Gael decide buscar a Dafne para arreglas las cosas, ella le deja claro que no puede abrir su corazón hasta que encuentre al culpable de la muerte de Néstor.

