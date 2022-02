Lino consigue nuevamente que Bárbara caiga en sus engaños y tacha de mentiroso a Álvaro. Bárbara reclama a su hijo por inventar cosas del hombre que ella ama. Falcón no se deja amedrentar por las recriminaciones de su madre y decide investigar a Lino más a fondo. Está dispuesto a todo para sacar a la luz su verdadera personalidad.

Llega el día en el que Eduardo y Ariadna se enfrentan en la corte por la custodia de Tadeo; con la excusa de abrirle una cuenta de ahorro, Eduardo logra obtener la identificación oficial de su hijo y de su expareja y le entrega al juez las pruebas de los depósitos bancarios que le ha hecho “según él" a Ariadna. Ella se sorprende por dicha jugada sucia y trata de hacer entender a los miembros del tribunal que todo fue una artimaña.

Álvaro se enfrenta a su hermano

Horas más tarde, Eduardo discute con Bárbara porque no piensa cederle su parte de la casa. Al mismo tiempo, Gael le cuenta a Álvaro que Eduardo agredió a Ariadna la noche previa. Falcón, que no está dispuesto a permitir que su hermano siga humillando a su amada, se cita con él para reclamarle y se arma una pelea entre los dos.

Por su parte, Dafne está destrozada al saber que Gael provocó la muerte de Néstor según le contó Juanjo, y decide terminar su relación con él para siempre. Además, el juez decide que Ariadna y Eduardo no son aptos para cuidar a Tadeo, por lo que les suspende a ambos la custodia temporal del niño. Este irá a vivir a una institución pública.

