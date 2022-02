Juanjo, por ir nervioso y ver el móvil mientras conduce, termina chocando contra el automóvil en el que van Gemma, Dimi y Poncho. Los dos primeros quedan malheridos y Poncho fallece en el acto. Los paramédicos que llegan al lugar, no pueden hacer nada por él. Gael que ha visto el accidente desde lejos hace todo lo posible para sacar a Juanjo de entre el amasijo de hierros en el que se ha convertido su coche después del impacto.



Bárbara es avisada por Imelda de que Gemma tuvo un accidente y llega al hospital para ver a su sobrina. La mujer descubre que la adolescente, debido a las lesiones, ha tenido que dar a luz, por lo que su bebé ha nacido prematuro. Los médicos no se muestran muy esperanzadores y piensan que el niño podría no sobrevivir.

Ariadna termina su relación con Álvaro

En casa de los Falcón, llegan los trabajadores sociales a por Tadeo, haciendo que Ariadna sufra al separarse de su hijo. Eduardo, junto con su abogado, propone algo a su expareja: fingir que han retomado su relación para que les devuelvan a su hijo. Ariadna le cuenta a Álvaro sobre la idea que ha tenido su hermano y termina su relación con él.

Doña Hilda se entera de lo ocurrido con Dimi y se presenta en la clínica. Los doctores le comunican que su hijo no volverá a caminar. Cuando Gemma despierta, se pone al tanto de la invalidez de Dimi y de la muerte de Poncho. Por su parte, Álvaro descubre que no hubo ningún peritaje y que el verdadero asesino de Olga es Lino, tras ver que empeñó los pendientes de la difunta.

