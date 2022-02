Álvaro siente desde hace días que alguien lo está vigilando y no se equivoca. El joven confirma sus sospechas al ver a Lino paseando cerca de donde él vive. Está claro que su “padrastro” se ha puesto nervioso y quiere saber qué información tiene Falcón sobre él.

Por otro lado, el juez toma la decisión de mandar a Tadeo a una institución pública, donde vivirá hasta que alguno de sus dos progenitores demuestre que es apto para hacerse cargo de su guarda y custodia. Ariadna y Álvaro explican a su hijo que tendrá que vivir en un orfanato con otros niños.

Mientras tanto, Gael se entera de que Juanjo habló mal de él en toda la agencia y también se entera de la mentira que inventó en su contra, acerca de que había tenido algo que ver con la fatídica muerte de Néstor. Gael reclama a Juanjo por decirle embustes Dafne y finalmente, este le confiesa que lo hizo porque le tiene envidia.

Tadeo es separado de su madre a la fuerza

Lino quiere que Gemma regrese a su pueblo para que Bárbara y él estén solos. Tras una pequeña investigación, descubre que la adolescente lleva tiempo sin asistir a la escuela y decide usar esa información en su beneficio.

Juanjo, por ir nervioso y ver el móvil mientras conduce, termina chocando contra el automóvil en que va Gemma, Dimi y Poncho. Gemma y Dimi quedan malheridos y Poncho fallece. Gael al ver el accidente hace todo para sacar a Juanjo de entre los hierros de su coche. Paralelamente, a casa de los Flacón, llegan los trabajadores sociales por Tadeo, haciendo que Ariadna sufra al separarse de su hijo.

